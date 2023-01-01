Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri Cenin'de bir hastaneye ateş açtı

İsrail güçleri tarafından 1983'te tutuklanıp müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 40 yılını hapishanede geçiren Filistinli Mahir Yunus, serbest bırakıldı. Yunus, serbest kaldıktan sonra babasının Ümmül Fahim'deki mezarını ziyaret etti.

Keyle, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir'den aldığı bilgiye göre, "İsrail güçlerinin attığı kurşunların çocuk bakım odası ile pediatri doktorlarının toplantı odasının pencerelerine isabet ettiğini" aktardı.Bunun hastaneler ve sağlık personeline yönelik ilk saldırı olmadığını ifade eden Keyle, uluslararası insan hakları kurumlarını, "uluslararası hukukun savaş ve çatışma zamanlarında bile korunmasını garanti ettiği sağlık tesislerinin korunması için müdahalede bulunmaya" çağırdı.