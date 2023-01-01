|
Dünya
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri Cenin'de bir hastaneye ateş açtı
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında bir hastaneyi de hedef aldığını belirtti.
14:24 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin Cenin Devlet Hastanesine ateş açtığını ifade eden Keyle, "işgal güçlerinin hastaneyi hedef alması ve hastaların hayatını tehdit etmesi"ni kınadı.



Keyle, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir'den aldığı bilgiye göre, "İsrail güçlerinin attığı kurşunların çocuk bakım odası ile pediatri doktorlarının toplantı odasının pencerelerine isabet ettiğini" aktardı.Bunun hastaneler ve sağlık personeline yönelik ilk saldırı olmadığını ifade eden Keyle, uluslararası insan hakları kurumlarını, "uluslararası hukukun savaş ve çatışma zamanlarında bile korunmasını garanti ettiği sağlık tesislerinin korunması için müdahalede bulunmaya" çağırdı.


İsrail tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.İsrail güçlerinin bu sabah Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında iki Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail güçlerinin, baskın sırasında olay yerine ambulansların girişine izin vermediği kaydedilmişti.


#Cenin
#Filistin
#Hastane
#israil
1 saat önce
default-profile-img
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri Cenin'de bir hastaneye ateş açtı
İstanbul Havalimanı metrosunda bir ilk: Yerli ve milli sinyalizasyon
Tekirdağ'da kaza yapan otomobil alev alev yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere ilişkin açıklaması sonrası gözler altılı masaya çevrildi: Yıpranacak diye adayları yok
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı: Arkadaşım hoş gelmiş
İsveç Ukrayna'ya 419 milyon dolarlık silah gönderecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.