Dünya Filistine diplomatik darbe
ORTADOĞU

Filistin’e diplomatik darbe

ABD, Kudüs Başkonsolosluğu ile Kudüs Büyükelçiliği’ni tek diplomatik misyon altında birleştirdi. Böylece Filistin’in temsil seviyesi de otomatik olarak düşürüldü. Düzenlemeyle Filistin topraklarında yürütülen tüm çalışmalar otomatik olarak ABD’nin İsrail büyükelçisine bildirilmiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'nin Filistin politikaları nedeniyle düzenlenen protestolarda Donald Trump posterleri yakılıyor.
ABD'nin Filistin politikaları nedeniyle düzenlenen protestolarda Donald Trump posterleri yakılıyor.

ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile Kudüs Büyükelçiliği'ni tek bir diplomatik misyon çatısı altında dün birleştirmesiyle, Filistin'in temsil seviyesi de otomatik olarak düşürüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla, tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği, Gazze ve Batı Şeria'daki işleri ise Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği Filistin İşleri Birimi'nin üstleneceği kaydedildi. Açıklamada her ne kadar kararın tamamen "etkinliği artırmak" için alındığı ve ABD'nin "Kudüs'ün statüsü" ile ilgili politikasının değişmediği iddia edilse de, yeni düzenlemeyle Filistin topraklarında yürütülen tüm çalışmaların otomatik olarak ABD'nin İsrail büyükelçisine raporlanmasının önü açılmış oldu. ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu Filistin yönetimi ile irtibatı sağlayan birim olarak görev yapıyordu.

KÜRESEL TEPKİYE RAĞMEN TAŞIDI

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Tüm uluslararası ve bölgesel tepkilere rağmen ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018 tarihinde, törenle Kudüs'e taşımıştı. İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail’e THAAD kıyağı

ABD, elindeki en gelişmiş hava savunma sistemi olan THAAD’ın bir bataryasını İsrail’e konuşlandırdı. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı açıklamada, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sistemini (THAAD) konuşlandırma operasyonunun Savunma Bakanı’nın talimatı üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi. “Ortak savunma” hazırlıkları konusunda da tatbikat yapılacağı belirtilen açıklamada ABD askerlerinin İsrail’de çeşitli yerlerde görev alacağı vurgulandı.

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  • 2 Filistinli şehit oldu
  • İsrail askerleri dün işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi şehit etti, birini yaraladı. İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah kentindeki Kefr Nima köyünün girişinde 2 Filistinliyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı ifade edildi. Açıklamada söz konusu Filistinlilerin İsrail askerlerine kasıtlı olarak araçla çarptığı iddia edildi. İsrail askerlerinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Öte yandan İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas'a ait gözetleme noktasını vurdu. Olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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