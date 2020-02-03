Filistin’e ihanetin itirafı

İsrail ile askeri, güvenlik ve siyasi ilişkilerini her aland geliştiren Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Filistin’e ihanetin de merkezi oldu. Filistin direnişini zayıflatmak amacıyla her alanda faaliyet gösteren, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in başını çektiği ihanet şebekesi, Muhammed Dahlan’ı kullanarak Filistin yönetimini istikrarsızlaştırmaya çabalarken diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in hazırladığı Filistin’in İsrail tarafından ilhakının önünü açan sözde “Barış Planı”nı da en üst düzeyde desteklemeye devam ediyor. Son olarak BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Filistinlileri ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak da anılan barış anlaşmasına karşı çıkmamaya davet eden bir makaleyi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşım, “BAE tamamen İsrail tezlerini savunan bir konuma düştü” yorumlarına neden oldu.

Muhammed bin Zayed

FİLİSTİNLİLERİ SUÇLU İLAN ETTİ

Abdullah bin Zayed resmi twitter hesabında Amerikan gazetesi New York Times’ta Bret Stephens’in kaleme aldığı “Filistinliler her hayır dediklerinde kaybediyorlar” başlıklı bir makaleyi paylaşarak adeta Filsitin halkını suçlu ilan etti.. ?Makalede skandal ilhak planına ilişkin, Yaser Arafat’ın, İsrail’in, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulması teklifini reddettiği hatırlatılarak, bugün de barış planının reddedilmesinden en az Filistinlilerin çıkarı olacağı öne sürüldü.

SKANDAL İÇERİĞE RAĞMEN PAYLAŞTI

BAE Dışişleri Bakanı’nın makaleyi, “Barış planının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya sunulmuş bir hediye olduğu,” ve “ABD Başkanı Donald Trump’ın bu adımla Ramallah’taki Filistinlilerin gönlünü kazanmak yerine Florida’daki Yahudi seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir girişimde bulunduğu” vurgusuna rağmen paylaşımı yapması da gözlerden kaçmada.

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PLANI ALKIŞLADI

Filistin’i ilhakı hedeflediği belirtilen sözde “barış planının” ilan edildiği toplantıya BAE’nin ABD Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Bahreyn’in ABD Büyükelçisi Abdullah bin Raşid Al Halife ve Umman’ın ABD Büyükelçisi Huneyne el-Mugıyriyye de katılmış ve alkışla destek vermişti. BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, kendi imzasıyla yayınlanan açıklasında, Trump’ın planının yıllardır devam eden birçok meseleye değinen “önemli bir girişim” olduğu savunulmuş ve destek ifade edilmişti.

KUSHNER’İN KUYRUĞUNA TAKILDILAR

Abdullah bin Zayed’in yaptığı paylaşımla Kushner’in kuyruğuna takıldığı görüldü. Sözde Barış Planı’nın arkasındaki isim Jared Kushner de hafta içi yaptığı açıklamalarda, Filistinlileri hedef alan ve Filistin yönetimini suçlayan küstah ifadelerde bulunmuştur. Plan açıklandıktan sonra verdiği röportajlarda, Kushner de Filistinlilerin kendilerine sunulan her teklifi reddettiğini savunmuş ve İsrail işgalini olumlayan ifadeler kullanmıştı. Jared Kushner ve ailesinin Filistin topraklarını işgal hedefli kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerine maddi ve siyasi destek verdikleri biliniyor.

Skandal plana Tel-Aviv’de protesto

İsrail’de yüzlerce kişi, ABD’nin hazırladığı ve “Yüzyılın Anlaşması” ismini taşıyan sözde barış planını protesto etti. Yedioth Ahronoth Gazetesi’nin internet sitesindeki haberine göre, solcu parti ve insan hakları örgütlerinin Tel Aviv’de düzenlediği gösteriye katılan yüzlerce İsrailli, üzerinde Arapça ve İbranice “Başka bir yol daha var”, “ABD’nin planını reddediyoruz” ve “Barışa evet, ilhaka hayır” yazılı pankartlar açtı. Gösteriye Meretz ve İşçi partisi gibi partiler katıldı. Gazetenin haberine göre, Meretz Partisi milletvekili Tamar Zandberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın planının barış değil, ilhak ve tehcir planı olduğunu belirtti. Zandberg, barış planının, bir tarafın çıkarına öbürünün aleyhine değil, bilakis İsrail ve Filistin yönetimi arasında uzlaşma sağlanarak hazırlanması gerektiğine işaret etti.