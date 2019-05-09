Filistin’i imha anlaşması

ABD Başkanı Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelenen barış planının hedefi Filistin’i imha etmek. İsrail gazetesi HaYom’un yayınladığı anlaşmanın resmi olmayan maddeleri İsrail işgalini her alanda destekliyor. Skandal maddelere göre Batı Şeria ve Kudüs İsrail egemenliğine bırakılıyor, Gazze’de Mısır’a bağımlı sözde “Yeni Filistin Devleti” kuruluyor. Filistin’in güvenliği de İsrail’e emanet ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda Haziran ayında açıklaması beklenen, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen “Yüzyılın Anlaşması” planının resmi olmayan maddelerini yayımladı.

Skandal maddelerle dolu plana göre, Batı Şeria İsrail tarafından ilhak edilirken, Kudüs’ün kontrolü de yine işgalci yönetime bırakılıyor. Gazze Şeridi’nde, İsrail, Mısır ve diğer Arap ülkelerine bağımlı bir “Yeni Filistin” devletinin kurulması öngörülüyor. Filistin tarafı anlaşmayı kabul etmezse, ABD’nin sert yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmakla tehdit ediliyor.

DOLAYLI İLHAK MADDESİ

Batı Şeria’daki İsrail işgali ve ilhakı anlaşma yoluyla meşrulaştırılması planlanıyor. HaYom’un haberine göre İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Hamas arasında üçlü bir anlaşma imzalanacak. Batı Şeria’daki büyük Yahudi yerleşim yerleri bugün olduğu gibi İsrail’in elinde kalacak.

Bu yerleşim birimlerine yine Batı Şeria’daki izole yerleşim birimleri de katılacak ve böylece izole yerleşim birimlerine ulaşmak için büyük yerleşim birimlerinin alanları genişletilecek. Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimleri dışındaki topraklar ile Gazze Şeridi’nde “Yeni Filistin” adlı bir Filistin devleti kurulacak.

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KONTROL İŞGALCİDE

Anlaşmaya göre Kudüs, her iki devletin başkenti sayılıyor ne var ki burada da tuzak cümlelerle kentin tüm kontrolü İsrail’e bırakılıyor. Kudüs’te yaşayan Araplar Yeni Filistin Devletinin vatandaşı sayılarak, İsrail için bir demografi avantajı sağlanıyor. Yine anlaşmayla, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, Yeni Filistin Hükümeti’nin ilgileneceği eğitim alanı hariç Kudüs’ün tüm alanlarından sorumlu olacak ve bu yeni devlet, Kudüs Belediyesi’ne su gideri ve vergi ödeyecek.

GAZZE MISIR’A BAĞLANIYOR

Filistin’i yok eden anlaşamaya göre Gazze de dolaylı yoldan Mısır’a bağlanıyor. Anlaşmayla Mısır, havalimanı, fabrikalar, ticari alanlar ve ziraat için Gazze Şeridi’ne bağlı bir şekilde Yeni Filistin Devleti’ne toprak kiralayacak, ancak Filistinlilerin bu yeni topraklarda iskanına izin verilmeyecek. Bu toprakların sınırları ile kira ücreti daha sonra aracı ve destekçi ülkeler tarafından Yeni Filistin Devleti ile Mısır arasında belirlenecek.

KUZU KURDA EMANET

Yıkım anlaşması “Yeni Filistin Devleti”nin ordu kurmasını da yasaklıyor ve sadece polis gücünün elinde hafif silahlar olacağı belirtiliyor. Kuzuyu kurda emanet eden anlaşmayla, İsrail ile Yeni Filistin arasında, İsrail’in tüm yabancı saldırılara karşı Yeni Filistin’in korumasını garanti altına alacağı ve bu tür bir koruma karşılığında Yeni Filistin’in İsrail’e ödeme yapacağı yeni bir savunma anlaşması imzalanması planlanıyor.

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Para Körfez’den

”Yeni Filistin Devleti”nin kurulmasını öngören bu anlaşmanın uygulanması için mali olarak destek sağlayacak ülkeler, başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri olacak. Destekleyici ülkeler, Yeni Filistin’deki ulusal projeler için 5 yıl boyunca 30 milyar dolarlık bir bütçe sağlayacak. Bu bütçeyle işgali meşrulaştıracak izole Yahudi yerleşim birimleri ile büyük yerleşim yerlerinin İsrail’e bağlanması maliyeti de karşılanacak. Petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri ise fonun yüzde 70’ini karşılayacak. Bu yüzde 70’lik oran ülkelerin petrol gelirlerine göre belirlenecek.

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