Fırat’ın doğusunda Evanjelik örgüt

David Eubank, eski bir ABD Özel Kuvvetler mensubu ve komando eğitimi almış bir subay. Eubank’ın, ordudan ayrıldıktan sonra Evanjelik misyoner harekete dahil olduğu ve kurduğu Free Burma Rangers (Özgür Burma Devriyeleri) adlı misyonerlik faaliyeti yürüten yapı ile başta Myanmar (Burma) olmak üzere, Sudan, Irak ve “Kürdistan” diye nitelendirdikleri Suriye’nin kuzeyinde aktif olarak faaliyette bulunuyor. David Eubank’in Twitter hesabından paylaştığı son video ve fotoğaflarda da, misyoner grubun PKK/YPG terör örgütü ile içiçe olduğu görülüyor. Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı’na yönelik kara propaganda içeren videolar ve açıklamalar paylaşan Eubank’ın son bir yıl içinde sık sık Suriye’de Fırat’ın doğusunda temaslarda bulunduğu görülmekte. Öyle ki Evanjelik misyoner, grubun web sitesinde paylaştığı yazıda, PKK/YPG’ye destek amacıyla, Türkiye’yi hedef alan asılsız iddiaları sıralamaktan geri durmuyor. Eubank’ın hesabında kısa bir araştırmada, Evanjelik grubun faaliyletlerinde terör örgütüne ait simgeleri kullandığı da fark edilmekte. Grup, PKK/YPG’lilere ilk yardım eğitimi verdiği de yine sosyal medya hesaplarından paylaşılmış durumda.

David Eubank

SİLAH TAŞIYORLAR

Nisan 2015’te Amerikan Vice dergisinin de, Free Burma Rangers için “Sınır Tanımayan Silahlı Doktorlar” tanımlamasını yapması dikkat çekiyor. Misyoner grubun bazı üyelerinin çatışma alanlarında otomatik makinalı silahlar taşıması bu tanımlamanın nedeni. Dergiye, Dean Hartman müstear ismiyle konuşan David Eubank da, ekip üyelerinin silah taşıdığı iddiasını reddetmiyor. Evanjelik misyoner örgüt, geçen hafta sonu Rasulayn’da PKK/YPG üyelerini kurtarmak ve destek vermek amacıyla provokatif bir girişimde bulunmuş ama Suriye Milli Ordusu tarafından engellenmişti. Grubun, Suriye ve Irak’ta Hristiyanlaştırma faaliyetinde de bulunduğu biliniyor. Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatına ABD’de en yüksek tepki evanjelik Hristiyanların lideri Franklin Graham’dan gelmiş ve bölgeye “insani yardım” göndereceklerini açıklamıştı.

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