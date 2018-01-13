Fırat’ta aşiret oyunu

Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ÖSO’nun PKK ve DEAŞ’tan temizleyerek ‘güvenli bölgeye’ dönüştürdüğü Halep’in kuzeyinde ABD, şimdi de aşiretleri kışkırtıyor. CIA ve Pentagon yetkilileri, Türkiye’ye karşı kışkırttığı grupları ‘Suriye Aşiretler Topluluğu’ (SAT) çatısı altında birleştiriyor. Başkanlığını Zekeriyya Iyd isimli Azezli bir kaçakçının yaptığı Topluluk, ABD’nin 2003 Irak işgali sonrası Abdusettar Ebu Rişi isimli şahsa kurdurduğu direniş karşıtı ‘Sahve Hareketi’nin Suriye versiyonu olarak nitelendiriliyor.

ABD güdümlü SAT toplantılarına katılan isimler Yeni Şafak’a konuştu. Azez ve Savran bölgelerinde birden fazla toplantıya katıldığını söyleyen Fadıl Salih, Zekeriya Iyd tarafından kurulan birliği ‘karanlık bir oluşum’ olarak nitelendirdi. Salih, şahit olduğu manzarayı şu şekilde anlattı:

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ARAPLARI TÜRKİYE’YE KARŞI KIŞKIRTMAK İSTİYORLAR

“Toplantılarda Türkiye düşmanlığı yapılıyor. Bununla birlikte bu oluşum Suriye için de tehlikeli faaliyetler yürütüyorlar. Türkiye’nin aleyhine hiçbir oluşum ve çalışmanın parçası olmadığımız için bu yapıdan uzaklaştık. Bizi bu 7 yıllık dönemde karşılıksız destekleyen Türk devleti ve Türk halkına ihanet etmeyeceğiz. Diğer aşiret mensuplarına da aynı düşünceleri ifade ettik. Ben ve bazı arkadaşlar birçok toplantıya iştirak ettik. Her toplantıda büyük ziyafetler çekilip katılanlara bazı vaadlerde bulunulduğuna şahit olduk. Suriye içerisinde olduğu gibi İstanbul’da da aynı kapsamda bir toplantı düzenlendi. Oluşumun para kaynağı belirsiz ve sınırsız harcama yapılıyor. Bunlar ciddi soru işaretleri olarak görülmeli. Bizim de katıldığımız toplantılarda şüpheli şahıslar vardı. Topluluk içerisinde yabancı ajanlar var ve Fırat Kalkanı aleyhine Arapları kışkırtmak istiyorlar. Bu şaibeli oluşumdan uzak durmaları konusunda herkesi uyardık ve uyarmaya devam ediyoruz.”

BU PLANA ALET OLMADIK

Azez kökenli Zekeriya Iyd tarafından yönetilen karanlık organizasyona Türkmenler de dahil edilmek isteniyor. Suriye Türkmenlerinden Halit Hacı, 35 Türkmen aşiretinin ABD güdümlü ‘Suriye Aşiretler Topluluğu’na dahil edilmeye çalışıldığını ancak kendilerinin tehlikeyi görerek bu oyuna alet olmadıklarını anlattı. Halit Hacı, “Hiçbir Türkmen bu oluşum içerisinde yer almadı. Biz sadece Suriye Yüksek Aşiretler Konseyi çatısı altında Türk ordusu ve ÖSO’nun kazanımlarını koruma amaçlı olarak halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Her taşın altında

ABD güdümlü Suriye Aşiretler Topluluğu isimli yapının yöneticisi durumundaki Zekeriya Iyd, Aceyl aşiretine mensup Azezli bir sınır kaçakçısı. Halen Suriye Baas Partisi Başkanlığı görevini sürdüren Hilal Hilal, Türkiye karşıtı oluşumun liderliğini yapan Zekeriya Iyd’in amcasının oğlu. Diğer yandan Esed’in katliam timi olarak bilinen milis ordusu ‘Şebbiha’ların reisliğini yapan Faris Hasan Cüneydan da Iyd’ın yakın akrabası. PKK ile sıkı ilişkileri olan Zekeriya Iyd, ABD İncirlik Üssü’nün de düzenli ziyaretçileri arasında. Muhalif bölgelerden topladığı silahları Afrin’de PKK’ya satan çetenin de başı olan Iyd, Kilis’te ikamet ediyor ve Azez bölgesinde kendisine bağlı 40 kişilik bir silahlı grubu yönetiyor. Iyd, bölgedeki uyuşturucu trafiğinin de merkez isimlerinden.

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Fadıl Salih

‘BİZE KİMSE DOKUNAMAZ’

Bölgede yaptığı toplantılarda “Bize kimse dokunamaz, arkamızda büyük güçler var” diyen Zekeriya Iyd, milyon dolarlara hükmediyor. Toplantılarda her aşiret temsilcisine 3 sayfalık anket formu veren Iyd, Fırat Kalkanı’nda yaşayan tüm Arapların detaylı bilgisini toplayarak bunları CIA’ya aktarıyor. Suriye Aşiretler Topluluğu’nun tüm bölgede yapılanması sonrası atacağı adım ise ABD tarafından sağlanacak silahlarla ‘Aşiretler Ordusu’ adı altında silahlı bir birlik kurmak olacak.