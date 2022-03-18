Florida Üniversitesi Karl Marx’ın ismini sildirdi

CNN International'da skandal sözler: Sarin gazı Müslümanlara karşı kullanılıyordu ama ya Avrupalılara kullanılırsa?

Dünyada Ukrayna'da yaşanan gelişmelerle ilgili ırkçı tutum tüm hızıyla sürüyor.



Son olarak CNN International'da skandal ifadelere yer verildi. 'Sarin gazının Suriye'de Müslüman ve farklı kültürden insanlara karşı kullanılması başka bir şeydir' diyen gazeteci, ardından 'bu silahlar Avrupalılar üzerinde kullanıldığında Avrupa ülkeleri ne yapacak?' diye sordu.