Dünya Florida Üniversitesi Karl Marxın ismini sildirdi
AMERİKA

Florida Üniversitesi Karl Marx’ın ismini sildirdi

Rusya'nın Ukrayna işgaline bütün dünyadan tepkiler ve yaptırımlar sürerken Florida Üniversitesi ilginç bir karara imza attı. Üniversite, okulun George A. Smathers Kütüphanesi’ndeki Karl Marx’ın ismini ‘Rusların Marx'ın görüşlerini ilham aldığı' gerekçesiyle sildirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Florida Üniversitesi Karl Marx’ın ismini sildirdi
Karl Marx.

Rusya'nın Ukrayna askeri harekatına yönelik tepki ve yaptırımlar farklı boyutlara ulaşmaya başladı.

  • Rusya'ya bir ilginç tepki de Amerikan üniversitesinden geldi. Florida Üniversitesi, okulun George A. Smathers Kütüphanesi'ndeki Karl Marx'ın ismini‘Rusların Marx'ın görüşlerini ilham aldığı' gerekçesiyle sildirdi.

5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Lüksemburg sınırındaki Trier kentinde dünyaya gelen ‘Alman' komünist filozof Karl Marx'ın adı, okulun George A. Smathers Kütüphanesi'nde yer alan bir çalışma odasının kapısının dışında yazılıydı.

Okulun stratejik iletişim direktörü Hessy Fernandez, Marx'ın isminin kapıdan kaldırılmasına yönelik, “Ukrayna'daki ve dünyanın başka yerlerindeki güncel olaylar göz önüne alındığında, 2014 yılında Florida Üniversitesi'nde bir grup çalışma odasına yerleştirilen Karl Marx'ın adının kaldırılmasının uygun olduğuna karar verdik” dedi.

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'ABSÜRT YAPTIRIM'

Florida'daki Üniversitesi'nin Marx'ı Rus zannetiği için attığı bu adım, Ukrayna krizinin patlak verdiği günden bu yana Rus kültürüne, tarihine ve önemli isimlerine yönelik uyguladığı absürt yaptırım uygulamalarının ardından geldi.

  • Üniversitenin bu açıklamayı takiben tarihi şahsiyetlere atıfta bulunan tüm isim levhalarını kaldırdığı ve bunun yerine 14 çalışma odasının her birine bir numara vermeyi tercih ettiği bildiriliyor.

Diğer çalışma odalarına Ben Franklin, William Shakespeare, F. Scott Fitzgerald, Martin Luther King Jr., Jane Austen ve Mahatma Gandhi gibi isimler verilmişti.

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