Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'yi terk edersek inandırıcılığımızı kaybederiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Singapur ziyareti sırasında uluslararası güvenlik forumunda Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Gazze'yi terk edersek, İsrail'e sınırsız geçiş hakkı tanırsak, inandırıcılığımızı kaybederiz." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'ni terk ederlerse, inandırıcılıklarını kaybedeceklerini söyledi.
Macron, Singapur ziyareti sırasında uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Macron, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesinin bir aktörü olduğunu ifade eden Macron, bölgede 1 milyonu aşkın Fransızın yaşadığını ve 8 bin Fransız askerinin görevli olduğunu belirtti.
"Bir ateşkese ihtiyacımız olduğunu gerçekten düşünüyoruz"
Bunun büyük bir risk olduğunu dile getiren Macron, 7 Ekim 2023 olaylarını kınadıklarını ve bölgede ateşkes sağlanması için atılan girişimlere destek verdiklerini ifade etti.
Macron, Ukrayna konusu başta olmak üzere çifte standarda karşı dikkatli olmak gerektiğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hafife alan ve bunu bölgesel bir savaş olarak gören ülkeler bulunduğunu söyledi.
"Bir kişinin aldığı kararlara göre hayatlarımızın değişmesini istemiyoruz"
Macron, Avrupa ile Asya arasında yeni bir ittifakın oluşturulması ve "iki blok mantığını" reddeden bir koalisyonun kurulması çağrısında bulundu.