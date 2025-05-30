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Macron: Filistin devletinin tanınması ahlaki bir görevdir

Macron: Filistin devletinin tanınması ahlaki bir görevdir

15:0030/05/2025, الجمعة
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Singapur ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanımanın "ahlaki bir sorumluluk" olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron
, Singapur'a yaptığı ziyarette Filistin'e ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Macron, Filistin devletinin tanınmasının ahlaki bir görev ve siyasi bir gereklilik olduğuna vurgu yaptı.


Fransız lider, bu tanımanın gerçekleşmesi için yerine getirilmesini beklediği koşullardan bahsetti.


Bu bağlamda Macron, Filistin devletinin İsrail'i ve bu ülkenin güven içinde yaşama hakkını tanıması, Hamas'ın silahsızlanması, Hamas'ın Filistin yönetimine katılmaması ve esirlerin serbest bırakılması gibi koşulları anlattı.


Daha sert tutum çağrısı


İsrail'in gelecek saat ve günler içinde Gazze Şeridi'ndeki insani duruma uygun bir çözüm sunmaması halinde Macron, bu ülkeye karşı daha sert bir ortak tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı.


Fransa Cumhurbaşkanı, böyle bir durumda Avrupa Birliği'nin (AB) kendi kurallarına uyması, insan haklarına saygıyı ön koşul sayan süreçleri sona erdirmesi ve yaptırım uygulaması gerekeceğini belirtti.


Macron, "Daha sert bir tutum sergilemeliyiz çünkü bugün bu bir gereklilik. Ancak İsrail'in tutumunu değiştireceğine ve sonunda insani bir çözüm olacağına dair umudum var." diye konuştu.




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