Dünya Fransada 16 yaşında bir çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti Ölenlerin sayısı 1696ya yükseldi
KORONAVİRÜS

Fransa'da 16 yaşında bir çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti: Ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi

Koronavirüs salgını tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. Fransa'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696’ya yükseldi. Virüsten ölenlerin arasında Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayan 16 yaşındaki bir çocuğun olduğunu aktaran Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüsün yeni belirtileri olarak değerlendirilen koku ve tat kaybının Çin'deki hastalarda görülmediğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1696'ya yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 922 artışla 29 bin 155'e yükseldiğini söyledi.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 3 bin 375'e çıktığını aktaran Salomon, tedavi olduktan sonra hastalığı atlatan kişi sayısının da 4 bin 948'e yükseldiğini ifade etti.

Sokağa çıkanlara dayak
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Sokağa çıkanlara dayak
Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'da, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağa uymayanlara polisin coplarla müdahale etti. Bazı vatandaşlara ise ceza olarak egzersiz yaptırıldı.


16 yaşında bir çocuk virüsten öldü

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1696'ya yükseldiğini bildirdi.

Virüsten ölenlerin arasında Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayan 16 yaşındaki bir çocuğun olduğunu aktaran Salomon, virüsün yeni belirtileri olarak değerlendirilen koku ve tat kaybının Çin'deki hastalarda görülmediğini kaydetti.

Ülkede bugün, "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" sayısına ulaşıldı.

257 polisin Kovid-19 testi pozitif

  • Bu arada, polis sendikası Alternatif'ten paylaşılan bilgiye göre, 257 polisin Kovid-19 testi pozitif çıktı ve 10 bin 131 polis karantinada tutuluyor. Ülke genelinde serbest dolaşımı sınırlandırmayı denetleyen polisler, maske yetersizliğine tepki göstermişti.

Ekonomik faaliyetler yüzde 35 düştü

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle serbest dolaşımın sınırlandırılmasının ülkede ekonomik faaliyetlerinin yüzde 35 oranında düşmesine neden olduğunu kaydetti.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilenleri TVNET ekranında cevapladı. Sınav takvimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Mevcut durumda LGS sınavında bir erteleme durumu söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama takvimi ile ilgili açıklamaların da gündeme geleceğini belirten Bakan Selçuk, "Okullar kapalıyken bizim öğretmen alımı yapma imkanımız şu anda yok. Ama en geç önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili gereken açıklamayı ilgili arkadaşlarımız edinmiş olacaklar. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler" dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüsün Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilen soruları TVNET ekranında yanıtladı. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili de açıklamada bulunan Selçuk, "Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama ile takvimi ile ilgili açıklamalarımız gündeme gelecek merak etmesinler. Şu anda okullar açık olmadığı için bir belirsizlik var. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler" diye konuştu.

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