Fransa'da 16 yaşında bir çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti: Ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk TVNET'te soruları yanıtladı: Sınavların ertelenmesi söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilenleri TVNET ekranında cevapladı. Sınav takvimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Mevcut durumda LGS sınavında bir erteleme durumu söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama takvimi ile ilgili açıklamaların da gündeme geleceğini belirten Bakan Selçuk, "Okullar kapalıyken bizim öğretmen alımı yapma imkanımız şu anda yok. Ama en geç önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili gereken açıklamayı ilgili arkadaşlarımız edinmiş olacaklar. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler" dedi.