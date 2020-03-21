Dünya Fransada halk hastaneleri yağmalamaya başladı Personele ayrılan maskeler çalınıyor
KORONAVİRÜS

Fransa'da halk hastaneleri yağmalamaya başladı: Personele ayrılan maskeler çalınıyor

Fransa'da halk koronavirüse karşı tedbir alma işini abartarak hastaneleri yağmalamaya başladı. Panik halindeki insanlar, hastane depolarında sağlık personeli için ayrılan maskeler çalınırken duvarlarda asılı olan dezenfektanları sökerek sağlıkçıları tehlikeye atıyorlar. Farklı birçok hastanede yaşanan bu üzücü durum sonrası doktorlar ise kendilerini sadece bir kaç gün idare edecek maskelerinin kaldığına dair açıklama yapıyor. Bazı hastanelerin stokları ise tükenmiş durumda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa'daki hastanelerde düzinelerce maske kutusu kayboldu.
Fransa'daki hastanelerde düzinelerce maske kutusu kayboldu.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs, bazı ülkelerde salgından öte bir hal almaya başladı. Market stoklarının bitirilmesi, tuvalet kağıdı için birbirine döven insan görüntülerinden sonra üzücü bir haber de Fransa’dan geldi.

Montpellier Üniversitesi Hastanesindeki bir depodan sağlık personeli için ayrılan 10 binden fazla tıbbi maske çalındı. Bu da yetmezmiş gibi hastalarla temas eden sağlıkçılar için hastane duvarlarına asılan dezenfektanlar söküldü.

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Fransa'nın başkenti Paris'te Pompidou Hastanesinde görev alan Acil Servis ŞEfi Philippe Juvin, katıldığı TV programında veryansın etti. Yapay kalp üretimi gerçekleştirdiklerini ve bir yandan artan koronavirüs vakalarıyla mücadele ettiklerini belirten Juvin, ellerinde hiç maske kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Bu maskeye bakın, bundan 4 adet kullanmak zorundayım gün boyunca. 10 yıl önce bile 1 milyardan fazla maskemiz vardı. Şuan hiç yok. Günün birinde bizi bu noktaya getirenler, yıllardır bizi yönetenler bunun hesabını verecek.'

Çoğu hastanede aynı sorun var

Bu durum sadece bir hastanede de yaşanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Périgueux Hastanesi de son zamanlarda yaşanan maske ve hidroalkolik jel hırsızlığının kurbanı oldu. Paris'te bulunan Necker Hastanesinden de yaklaşık 4 bin maske çalındı. Bicêtre, Bichat, Bretonneau ve La Pitié-Salpêtrière hastanelerinde ise düzinelerce maske kutusu kayboldu.

Mart ayı başında, 8 binden fazla maske ve yaklaşık bin 200 şişe hidroalkolik jel, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris'e (AP-HP) bağlı hastanelerden çalındı.

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Hırsızların uğrak yeri oldu

Toplamda, mart ayının başında, 8 binden fazla maske ve bin 200 şişe hidroalkolik jel, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris'e (AP-HP) bağımlı hastanelerde çalınırken, Şubat sonunda Le Journal de Saône-et- Loire, Hôtel-Dieu du Creusot hastanesinden 3 bin maske çalındı.

Doktorlardan çağrı: Son malzemelerimiz de çalındı

Fransa’da yayın yapan Le Fıgaro'nun haberine göre nadir ve pahalı hale gelen bu temel koruyucu malzeme için açıklama yapan hastane yönetimleri ellerinde kısıtlı kalan maske ve jeller konusunda uyarıda bulundu. Hastanelerin bazılarında kendilerini üç gün idare edecek kadar malzeme olduğu duyurusu yapılırken bazılarının ellerindeki son malzemeler de çalındı.

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İngiltere’de marketlerden koronavirüs önlemi: Satışlara kısıtlama getirildi
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İngiltere'nin en büyük süpermarketleri, Tesco, Sainsbury's, Waitrose ve Morrison kişi başına üçten fazla gıda ürünü satışına izin vermiyor.
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Süpermarket zinciri Sainsbury's, şubelerinin, perşembe günleri bir saatliğine sadece 70 yaş üzerindeki müşterilerinin ihtiyaçları için hizmet vereceğini açıkladı.
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Marketin pizza, taze et ve balık satışı yapan ve kafe bölümleri kapatılarak, raflara konması içi daha fazla ürün ve ürünlerin yerleştirilmesi için personel sağlanmış olacak.
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Ayrıca müşteriler tuvalet kâğıdı, sabun ve uzun süreli süt gibi çok talep gören ürünleri kişi başına 2'den fazla satın alamayacak.
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Tesco 24 saat açık olan şubelerinin açılış saatlerini askıya alırken Morrison, müşterilerinden sadece ihtiyaçları kadar satın almaları uyarısı yaptı.
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İngiltere’de marketlerden koronavirüs önlemi: Satışlara kısıtlama getirildi
İnsanların marketlerin açılış saatlerinden itibaren market girişlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük talebe karşılık vermekte zorlanmaları nedeniyle satışlara kısıtlama getirdi.

Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
FOTOĞRAF 19
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Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.
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Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.
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Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu.
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Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.
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Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.
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Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.
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Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.
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Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı.
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Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.
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Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde:
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Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır.
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Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar.
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İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler...
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Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var.
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Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi.
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