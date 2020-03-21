Fransa'da halk hastaneleri yağmalamaya başladı: Personele ayrılan maskeler çalınıyor

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs, bazı ülkelerde salgından öte bir hal almaya başladı. Market stoklarının bitirilmesi, tuvalet kağıdı için birbirine döven insan görüntülerinden sonra üzücü bir haber de Fransa’dan geldi.

Montpellier Üniversitesi Hastanesindeki bir depodan sağlık personeli için ayrılan 10 binden fazla tıbbi maske çalındı. Bu da yetmezmiş gibi hastalarla temas eden sağlıkçılar için hastane duvarlarına asılan dezenfektanlar söküldü.

OYNAT 00:00 Fransız doktor isyan etti: Maskemiz yok! Bizi bu noktaya getirenler bunun hesabını verecek Fransa'nın başkenti Paris'te Pompidou Hastanesinde görev alan Acil Servis ŞEfi Philippe Juvin, katıldığı TV programında veryansın etti. Yapay kalp üretimi gerçekleştirdiklerini ve bir yandan artan koronavirüs vakalarıyla mücadele ettiklerini belirten Juvin, ellerinde hiç maske kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Bu maskeye bakın, bundan 4 adet kullanmak zorundayım gün boyunca. 10 yıl önce bile 1 milyardan fazla maskemiz vardı. Şuan hiç yok. Günün birinde bizi bu noktaya getirenler, yıllardır bizi yönetenler bunun hesabını verecek.' BiP'te paylaş

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Çoğu hastanede aynı sorun var

Bu durum sadece bir hastanede de yaşanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Périgueux Hastanesi de son zamanlarda yaşanan maske ve hidroalkolik jel hırsızlığının kurbanı oldu. Paris'te bulunan Necker Hastanesinden de yaklaşık 4 bin maske çalındı. Bicêtre, Bichat, Bretonneau ve La Pitié-Salpêtrière hastanelerinde ise düzinelerce maske kutusu kayboldu.

Mart ayı başında, 8 binden fazla maske ve yaklaşık bin 200 şişe hidroalkolik jel, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris'e (AP-HP) bağlı hastanelerden çalındı.

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Hırsızların uğrak yeri oldu

Toplamda, mart ayının başında, 8 binden fazla maske ve bin 200 şişe hidroalkolik jel, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris'e (AP-HP) bağımlı hastanelerde çalınırken, Şubat sonunda Le Journal de Saône-et- Loire, Hôtel-Dieu du Creusot hastanesinden 3 bin maske çalındı.

Doktorlardan çağrı: Son malzemelerimiz de çalındı

Fransa’da yayın yapan Le Fıgaro'nun haberine göre nadir ve pahalı hale gelen bu temel koruyucu malzeme için açıklama yapan hastane yönetimleri ellerinde kısıtlı kalan maske ve jeller konusunda uyarıda bulundu. Hastanelerin bazılarında kendilerini üç gün idare edecek kadar malzeme olduğu duyurusu yapılırken bazılarının ellerindeki son malzemeler de çalındı.

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FOTOĞRAF 6 İngiltere'nin en büyük süpermarketleri, Tesco, Sainsbury's, Waitrose ve Morrison kişi başına üçten fazla gıda ürünü satışına izin vermiyor. Süpermarket zinciri Sainsbury's, şubelerinin, perşembe günleri bir saatliğine sadece 70 yaş üzerindeki müşterilerinin ihtiyaçları için hizmet vereceğini açıkladı. Marketin pizza, taze et ve balık satışı yapan ve kafe bölümleri kapatılarak, raflara konması içi daha fazla ürün ve ürünlerin yerleştirilmesi için personel sağlanmış olacak. Ayrıca müşteriler tuvalet kâğıdı, sabun ve uzun süreli süt gibi çok talep gören ürünleri kişi başına 2'den fazla satın alamayacak. Tesco 24 saat açık olan şubelerinin açılış saatlerini askıya alırken Morrison, müşterilerinden sadece ihtiyaçları kadar satın almaları uyarısı yaptı. İngiltere’de marketlerden koronavirüs önlemi: Satışlara kısıtlama getirildi İnsanların marketlerin açılış saatlerinden itibaren market girişlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük talebe karşılık vermekte zorlanmaları nedeniyle satışlara kısıtlama getirdi.

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