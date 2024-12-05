Fransa'da hükümet düştü

Fransa’da merkez sağ azınlık hükümeti, güvenoyu alamayarak düştü. Ulusal Meclis’te Başbakan Michel Barnier hükümeti için güven oylaması yapıldı. Aşırı sağcı ve sol görüşlü milletvekillerinin birlikte hareket ettiği oylamada, Barnier’in merkez sağ azınlık hükümeti 331 oyla düşürüldü. Barnier, 3 ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve atanmıştı. Ülkede 1962’den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamadı, 1958'den beri devam eden 5. Cumhuriyet'in de en kısa süreli hükümeti oldu.