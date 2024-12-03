Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ilan ettiği sıkıyönetim kararının kaldırılacağını duyurdu.
Güney Kore bugün Yoon'un sıkıyönetim kararıyla hareketli bir gece yaşadı.
Yoonl, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan etti.
Yonhap'ın haberine göre Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı.
Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı.
Öte yandan, ülkedeki ana muhalefet, sıkıyönetim ilanının ardından milletvekillerini Ulusal Meclise çağırdı.
Güney Kore'de ilan edilen sıkıyönetimin ardından parlamento binası kapatıldı, siyasi partiler yasaklandı.
Bütün medyanın askeri denetim altına alındığı bildirilirken, stajdakiler dahil bütün doktorların 48 saat içerisinde görev yerlerinde işbaşı yapması yönünde talimat verildi.
Güney Kore'de Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim komutanı olarak atanan General Park tarafından yayımlanan talimatnameye göre, protesto yürüyüşleri de dahil tüm siyasi faaliyetler yasaklandı.
Sıkıyönetim kararlarını ihlal edenler mahkeme kararı olmaksızın tutuklanabilecek.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin, kendisi ve hükümet yetkililerine karşı sunduğu azil yönergelerini sıkıyönetim ilanına gerekçe gösterdi.
Yonhap'ın haberine göre Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ilan etme kararının, "zorluklarla karşı karşıya olan ülkeyi yeniden inşa etmeyi ve korumayı amaçladığını" savundu.
Yoon, göreve geldiği Mayıs 2022'den bu yana hükümet yetkilileri hakkında 22 görevden alma önergesi verildiğini ve muhalefetin Ulusal Meclis'te hazirandan bu yana kendisini 10'uncu kez görevden alma girişiminde bulunduğunu ifade etti.
Muhalefetteki Demokrat Partinin söz konusu hareketlerini "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımlayan Yoon, "Bu eylemler yürütme organının işlevini yerine getirmesini ciddi şekilde engelliyor." dedi.
Yoon, Demokrat Partiyi, bütçe tasarılarını ve azil yönergelerini, Demokrat Partinin lideri Lee Jae-myung'u yargılanmaktan korumak için siyasi bir araç olarak kullanmakla suçlayarak, "Ulusal Meclis, adli ve idari sistemleri felce uğratmak ve yasama diktatörlüğü yoluyla özgür demokratik sistemi yıkmaya çalışmak suretiyle suçlular için bir sığınak haline gelmiştir." ifadesini kullandı.
Lee Jae-myung, 2022'deki başkanlık kampanyası sırasında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sıkıyönetim ilanı sonrası Korelilerin askerlerin geçişinin önlediği ortaya çıktı.
Bir grup Korelinin Meclisin önünde yere oturup girişi kapattığı bu yüzden takviye asker gelemediği bildirildi.