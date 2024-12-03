Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ilan ettiği sıkıyönetim kararının kaldırılacağını duyurdu.

Güney Kore bugün Yoon'un sıkıyönetim kararıyla hareketli bir gece yaşadı.

Yoonl, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan etti.

Yonhap'ın haberine göre Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı.





Devlet Başkanı Yoon geri adım attı: Güney Kore'de sıkıyönetim kaldırılacak Dünya





"Kuzey yanlısı güçleri ortadan kaldıracağız"

Ülkede "sıkıyönetim" ilan edildiğini duyuran Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor" ifadesini kullandı.

Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Parti 'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtildi.

İşte Güney Kore'de anbean yaşananlar:

22.37: Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, ordunun geri çekileceğini, sıkıyönetim kararının kaldırılacağını açıkladı.

21.24: Güney Kore'de, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı, Parlamento'nun da bu kararı oylayıp kaldırılmasını kabulünün ardından ülkede eğitim ve ulaşımın olağan akışında faaliyet göstermeye devam edeceği belirtildi.

20.20: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin, kendisi ve hükümet yetkililerine karşı sunduğu azil yönergelerini sıkıyönetim ilanına gerekçe gösterdi.

19.25: Beyaz Saray: Güney Kore'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

19.19: Güney Kore ordusu meclisten çekilmeye başladı.

19.07: Milletvekilleri açıklanan sıkıyönetim kararnamesinin engellemek için oy kullandı. 190 milletvekili tedbirin bozulması yönünde oy kullandı.





Devlet Başkanı Yoon geri adım attı: Güney Kore'de sıkıyönetim kaldırılacak Dünya





Orduya 'teyakkuzda olun' talimatı

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı.

Ana muhalefet de harekete geçti

Öte yandan, ülkedeki ana muhalefet, sıkıyönetim ilanının ardından milletvekillerini Ulusal Meclise çağırdı.

Doktorlara 'işbaşı' çağrısı

Güney Kore'de ilan edilen sıkıyönetimin ardından parlamento binası kapatıldı, siyasi partiler yasaklandı.

Bütün medyanın askeri denetim altına alındığı bildirilirken, stajdakiler dahil bütün doktorların 48 saat içerisinde görev yerlerinde işbaşı yapması yönünde talimat verildi.





Devlet Başkanı Yoon geri adım attı: Güney Kore'de sıkıyönetim kaldırılacak Dünya





Sıkıyönetim kararlarını ihlal edenler tutuklanacak

Güney Kore'de Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim komutanı olarak atanan General Park tarafından yayımlanan talimatnameye göre, protesto yürüyüşleri de dahil tüm siyasi faaliyetler yasaklandı.

Sıkıyönetim kararlarını ihlal edenler mahkeme kararı olmaksızın tutuklanabilecek.

Yoon, muhalefetin azil yönergelerini sıkıyönetime gerekçe gösterdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin, kendisi ve hükümet yetkililerine karşı sunduğu azil yönergelerini sıkıyönetim ilanına gerekçe gösterdi.

Yonhap'ın haberine göre Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ilan etme kararının, "zorluklarla karşı karşıya olan ülkeyi yeniden inşa etmeyi ve korumayı amaçladığını" savundu.

Yoon, göreve geldiği Mayıs 2022'den bu yana hükümet yetkilileri hakkında 22 görevden alma önergesi verildiğini ve muhalefetin Ulusal Meclis'te hazirandan bu yana kendisini 10'uncu kez görevden alma girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Muhalefetteki Demokrat Partinin söz konusu hareketlerini "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımlayan Yoon, "Bu eylemler yürütme organının işlevini yerine getirmesini ciddi şekilde engelliyor." dedi.

Yoon, Demokrat Partiyi, bütçe tasarılarını ve azil yönergelerini, Demokrat Partinin lideri Lee Jae-myung'u yargılanmaktan korumak için siyasi bir araç olarak kullanmakla suçlayarak, "Ulusal Meclis, adli ve idari sistemleri felce uğratmak ve yasama diktatörlüğü yoluyla özgür demokratik sistemi yıkmaya çalışmak suretiyle suçlular için bir sığınak haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Lee Jae-myung, 2022'deki başkanlık kampanyası sırasında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Araçların önünü kesip askerlerin girişini engellediler

Sıkıyönetim ilanı sonrası Korelilerin askerlerin geçişinin önlediği ortaya çıktı.

Bir grup Korelinin Meclisin önünde yere oturup girişi kapattığı bu yüzden takviye asker gelemediği bildirildi.



