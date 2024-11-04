Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaşına katılma anlaşması için sunduğu komik maddeler ne?

Rusya ve Kuzey Kore, savaş durumunda Rusya'nın Kore Yarımadası'na askeri müdahalesi konusunda anlaştı. Kuzey Kore'nin, Rusya'ya asker konuşlandırması karşılığında yıllık 600-700 bin ton pirinç, Ukrayna'da savaşan askerleri için 2 bin dolar maaş ve "ileri uzay teknolojisine" erişim talep ettiği bildiriliyor.
Kuzey Kore'nin, Ukrayna'ya yönelik savaşı desteklemek amacıyla Rusya'ya binlerce asker göndermiş olduğu, Güney Kore istihbarat ve askeri yetkililerinin bildirdiğine göre, yıl sonuna kadar başka binlercesinin daha katılmasının beklendiği belirtiliyor. Bu askerlerin aylık yaklaşık 2,000 ABD doları (2,600 S$) gibi bir maaş alacağı aktarılıyor.
NIS'e bağlı bir düşünce kuruluşu olan Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü (INSS), 1 Kasım'da yayınladığı bir raporda, Kuzey Kore'nin ABD başkanlık seçimlerinden birkaç hafta önce Rusya'ya asker göndermeyi seçmesinin, Donald Trump'ın zaferinin Ukrayna savaşının erken sona ermesine yol açacağına dair bir hesaplama üzerine kurulu olduğunu belirtti.
'ABD, Ukrayna'dan çekilebilir'
INSS raporunda, “Trump dönemindeki bir ABD, Ukrayna'dan çekilebilir; bu da Pyongyang'ın son yıllarda Moskova ile yakın işbirliği yaparak inşa etmeye çalıştığı yeni Soğuk Savaş benzeri yapının ana sütunlarından birini zayıflatır” denildi.
INSS, 22 Ekim'de yayımladığı bir raporda, ''Kuzey Kore'nin savaş sona erdiğinde Rusya için değer kaybedeceğini savundu. O noktada, Kuzey Kore, yaptırımlar altında ve geleneksel müttefiki Çin ile gergin ilişkiler içindeyken, Rusya'nın yardımına güvenemez hale gelecektir'' denildi.
'Kötü bir anlaşma değil'
Raporda, “Uzun vadede, Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaşına katılmasının getirisinden çok kaybedeceği söylenebilir” denildi. Eski Seul Büyükelçisi Wi Sung-lac, Kuzey Kore için Ukrayna’ya karşı savaşa katılmanın “kötü bir anlaşma olmadığını” söyledi.
NIS, geçen hafta meclise verdiği raporda, Rusya için savaşmaya gönderilen her Kuzey Koreli askerin aylık yaklaşık 2 bin ABD doları maaş alacağını bildirdi.
10 bin Kuzey Koreli askerin Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor
Büyükelçi, ''En az 10 bin Kuzey Koreli askerin Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor; bu da yıllık gelirin 200 milyon ABD dolarından fazla olacağı anlamına geliyor'' dedi.
Sung-lac, Kuzey Kore’nin kendi açıklamasına göre her yıl ortalama 4 milyon ton pirinç, arpa ve buğday gibi tahıl ürettiğini söyledi. Ancak ülkenin “pirinç üretiminin” aslında çoğunlukla patates olduğunu ve pirincin toplamın üçte birinden daha azını oluşturduğunu açıkladı.
Pirinç detayı dikkat çekti
Sung-lac, “Kuzey Kore’nin her yıl ürettiğini söylediği 4 milyon ton tahıl, aslında ülkeyi beslemek için gereken miktardan yaklaşık 1 milyon ton eksik. Eğer Rusya 600,000 ile 700,000 ton pirinç teklif ediyorsa, bu, Kuzey Kore’nin yıllık talebinin yarısından fazlasını karşılamaya yetecek bir miktar” dedi.
Rusya'nın Kuzey Kore'den top mermisi satın almasının ardından, gıda kıtlığının “muhtemelen silah ticaretiyle giderildiğini” söyledi ve “Birkaç konteyner top mermisi satarak, Pyongyang yüz binlerce ton pirinçten çok daha fazlasını karşılayabilir” diye de ekledi.
Pyongyang, başka bir askeri keşif uydusu fırlatmayı hedefliyor
NIS, geçen hafta meclise verdiği raporda, Rusya'nın ayrıca Kuzey Kore’ye gelişmiş uzay teknolojisi konusunda yardımcı olduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Pyongyang, başka bir askeri keşif uydusu fırlatmayı hedefliyor.
Ancak Kuzey Kore'nin güvence altına alacağı anlaşmanın en tatlı kısmı, olası bir Kore Yarımadası krizi durumunda Rusya'nın yanında savaşmasını sağlamak olabilir.
Büyükelçi Sung-lac, “Kuzey Kore, Rusya için savaştığı kayıtlara geçmiş bir ülkedir. Eğer Kore Yarımadası'nda bir savaş olursa, Kuzey Kore artık Rusya'nın gelip yardım etmesini bekleyebilir” dedi.
'NIS düşünce kuruluşu Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşına katılmasının önemini küçümsüyor'
INSS'in eski başkanı Nam Sung-wook, The Korea Herald’a yaptığı açıklamada, NIS düşünce kuruluşunun Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşına katılmasının önemini “küçümsediğini” belirtti.
'Tıpkı Beijing’in geçmişte yaptığı gibi'
Sung-wook, Kuzey Kore'nin “bir pazarlık kozu olarak Rusya için faydalı kalacağını” ekledi.