Rusya duyurdu: Donetsk'te bir yerleşim birimi ele geçirildi

Rusya, ordunun, Donetsk bölgesindeki Vişnevoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Son 24 saatte 140 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji ve petrol tesislerine, insansız hava araçlarının (İHA) üretim atölyelerine ve zırhlı araçların yüklendiği bir trene yönelik saldırıların
düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Perşotravnevoye ile Donetsk bölgesindeki Kurahovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.