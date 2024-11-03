Rusya duyurdu: Donetsk'te bir yerleşim birimi ele geçirildi

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 35 bin 216 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 31 tank ve zırhlı araç, 1484 çok namlulu roketatar, 17 bin 245 obüs ve havan topu ile 27 bin 956 özel askeri araç imha edildi"