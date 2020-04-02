Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 136 artışla 59 bin 105'e ulaştı. Son 24 saatteki rakamlarda ise vaka ve ölüm sayısında düne göre düşüş yaşandı.

Haber Merkezi 02 Nisan 2020, 21:33 Son Güncelleme: 02 Nisan 2020, 21:48 AA