Dünya Fransada koronavirüsten ölenlerin sayısı 860a yükseldi
KORONAVİRÜS

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 860'a çıktı. Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 82'ye çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Paris
Paris

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, yakın zamanda bu salgını yenmeyi umduklarını söyledi.

Bu hafta, hastane ve yaşlı bakım evlerine 20 milyon maske dağıtılacağını kaydeden Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 838 artışla 19 bin 856'ya yükseldiğini belirtti.

Koronavirüs kiti geliştirdi: 10 ülkeye ihraç ediyor
FOTOĞRAF 12
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Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir biyoteknoloji firması, kendi laboratuvarlarında yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda moleküler tabanlı koronavirüs test kiti geliştirdi.
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Üretilen test kitinin yaklaşık olarak 2,5 saatte sonuç verdiğini ifade eden firma genel müdürü Moleküler Biyolog Onur Bilenoğlu, yurt dışından çok sayıda sipariş aldıklarını ve siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
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Üretilen testin 3 aşaması olduğunu ve diğer testlere göre oldukça kısa bir süre içerisinde sonuç verdi.
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Firma bünyesindeki laboratuvarlarda 100’den fazla virüsün tanısının konulduğu test kitlerinin üretiliyordu, fakat son dönemlerde yaşanan yoğunluktan dolayı tüm üretimi durdurup koronavirüs kitine odaklandılar.
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Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Koronavirüs kiti geliştirdi: 10 ülkeye ihraç ediyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir biyoteknoloji firması tarafından koronavirüs test kiti geliştirildi. Yaklaşık 2,5 saatte sonuç veren kite, 10'dan fazla Avrupa ülkesinden talep gelince, firma çalışanları siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalışıyor.


Veran, virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 82'ye çıktığını aktardı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 186 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 860'a yükseldiğini duyuran Veran, ülkede her gün yaklaşık 5 bin virüs testi yapıldığını, böylece Avrupa'da bu konuda "ortalamanın üstünde" olduklarını vurguladı.

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Veran, hastanelerde alarm seviyesinin 2'ye çıkarıldığını söyledi.

Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısına ulaşıldı.

Bu arada, Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren doktorların sayısı da 5'e çıktı.
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