Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransa'yı fırtına vurdu: Ölü ve yaralılar var

Fransa'yı fırtına vurdu: Ölü ve yaralılar var

13:1426/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
100 bin hane elektriksiz kaldı.
100 bin hane elektriksiz kaldı.

Fransa'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Başkent Paris'teki Ulusal Meclisi'nin tavanından su sızması sonucu oturuma ara verildi.

Fransa'yı gece saatlerinde şiddetli fırtına ve yağış vurdu. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi Enedis'e göre 100 bin hane elektriksiz kaldı. Tarn-et-Garonne ilinde 12 yaşındaki bir çocuk üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Mayenne bölgesinde ise bir ağacın yola devrilmesi sonucu ATV kullanan bir adam yaşamını yitirdi.

Sivil Güvenlik Kriz Yönetimi Operasyon Merkezi Yardımcısı Alexandre Jouassard, fırtınada şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 17 kişinin yaralandığı açıkladı.

Ulusal Meclis'te tavandan su sızdı, oturuma ara verildi

Başkent Paris'te gök gürültülü fırtına etkili ve sağanak yağış etkili oldu. Metro istasyonları ve yollar sular altında kaldı. Ulusal Meclis'te Orta Doğu'daki durumun ele alındığı oturumda konuşan Başbakan François Bayrou'nun üzerine tavandan su damladı. Başbakan Bayrou yağmur yağdığını söylerken, oturuma kısa süre ara verildi.



#Fransa
#fırtına
#doğal afet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikası işçi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Gözler ikinci teklife çevrildi