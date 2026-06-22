Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa'yı sıcak hava vurdu: Bugün 845 okul kapalı olacak

Fransa'yı sıcak hava vurdu: Bugün 845 okul kapalı olacak

10:0122/06/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Bugün 49 vilayette ‘kırmızı’ya, 40 vilayette ‘turuncu’ya çıkarılacağı belirtildi.
Bugün 49 vilayette ‘kırmızı’ya, 40 vilayette ‘turuncu’ya çıkarılacağı belirtildi.

Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olacağı bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette ‘kırmızı’, 45 vilayette ‘turuncu’ alarm verildiğini duyurdu. Sıcak hava nedeniyle alarm seviyesinin bugün 49 vilayette ‘kırmızı’ya, 40 vilayette ‘turuncu’ya çıkarılacağı belirtildi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını açıkladı. Geffray, 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gideceğini aktardı.



#fransa
#aşırı sıcak
#okul kapatma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İL İÇİ VE İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA 2026: MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu