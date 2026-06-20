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İtalya'nın 8 şehrinde 'kırmızı' alarm: Sağlık Bakanlığı uyardı

İtalya'nın 8 şehrinde 'kırmızı' alarm: Sağlık Bakanlığı uyardı

23:2820/06/2026, Cumartesi
AA
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İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle yarın için 8 şehirde "kırmızı" alarm verildi
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle yarın için 8 şehirde "kırmızı" alarm verildi

İtalya genelinde etkisini gösteren Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle aralarında Milano, Floransa ve Bologna'nın da bulunduğu 8 şehirde en yüksek risk seviyesi olan "kırmızı" alarm ilan edildi. Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara 11.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıkmama çağrısında bulundu.

İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu birçok şehirde Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini belirterek, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Milano, Perugia, Rieti, Torino olmak üzere 8 şehir için
"kırmızı"
ile en yüksek risk uyarısında bulundu.

Çeşmelerin önünde sıralar oluştu

Başkent Roma için ise yarın ikinci yüksek seviye olan
"turuncu"
alarm verildi.

Sağlık Bakanlığı, sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verirken, sıcaktan korunabilmek için 11.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.

Bu arada, ülkenin kuzeyinde aşırı sıcakların etkili olduğu ve yarın için
"kırmızı"
alarm verilen kentlerden Milano'da şehir merkezindeki Duomo Katedrali önünde gezinen turistlerin güneşten korunmak için şemsiye ve minik el vantilatörleri taşıdıkları ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturdukları görüldü.


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