Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak kapıda

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu 37