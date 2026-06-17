Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika raporu ile yayınladı. Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak düşüşe geçmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur bekleniyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 17 Haziran 2026 hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava hakimken, bazı illere de kavurucu sıcak uyarısı verildi.
Bu illerde sağanak var
Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz’de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
11 kentte kavurucu sıcak
Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Denizli, Aydın ve Manisa'ya da yüksek sıcaklık uyarısı verildi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Az bulutlu 37