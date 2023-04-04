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Dünya

Fransızlar 1 Nisan şakası sandı: Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nin bir benzeri daha inşa edildi. “Eifela” adı verilen kulenin 32 metre yüksekliğinde olduğu ve 23 ton demir kullanılarak inşa edildiği açıklandı.

10:20 . 4/04/2023 Salı
IHA
Paris'teki ikinci Eyfel Kulesi şaşkına çevirdi.

Paris'teki ikinci Eyfel Kulesi şaşkına çevirdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin bir benzeri, 200 metre ilerisine inşa edildi. Görenlerin 1 Nisan şakası zannettiği kulenin bir şaka için yapılmadığı ortaya çıktı.

10 Nisan'a kadar sergilenecek

10 Nisan'a kadar sergilenecek“Eifela” adı verilen orijinal kulenin 1/10 ölçeğinde olduğu ve sanatçı Philippe Maindron tarafından inşa edildiği öğrenildi. Kulenin 10 Nisan’a kadar sergileneceği açıklandı. Eifela’nın 32 metre yüksekliğinde olduğu ve 23 ton demir kullanılarak inşa edildiği belirtildi.


"Annem çok sevindi"

Söz konusu kulenin ayak kısmına yazılan notta ise “Doğum duyurusu benim adım Eiffela, 1 Nisan 2023 Cumartesi sabah 05.25’te Paris'te doğdum. 32 metre boyunda ve 23 ton ağırlığındayım. Annem çok sevindi.” ifadeleri yer aldı.



#Eyfel Kulesi
#fransa
#paris
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