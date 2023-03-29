Paris sokakları alev alev

Paris'te emeklilik reformu gösterileri
Fransa sokaklarında tansiyon düşmüyor. Tartışmalı emeklilik yasası nedeniyle başlayan gösteriler giderek şiddetleniyor. Hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülkede 200 noktada gösteri düzenlendi.
Turistlerin gezdiği sokaklar ateşe verildi
Fransa turizminin en önemli merkezlerinden Başkent Paris de o noktalardan biri. Bir süre öncesine kadar turistlerin dolaştığı cadde ve sokaklar şimdilerde alev alev. İsyanların devam ettiği sokaklarda barikatlar kuruldu. Göstericiler kurdukları barikatları ateşe verdi. Araçlar caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.