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Dünya

Paris sokakları alev alev

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu sokakları yangın yerine çevirdi. Ülkede bir süre öncesine kadar turistlerin gezdiği Paris sokakları şimdilerde isyan gösterilerine sahne oluyor.

13:19 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Paris'te emeklilik reformu gösterileri

Paris'te emeklilik reformu gösterileri

Fransa sokaklarında tansiyon düşmüyor. Tartışmalı emeklilik yasası nedeniyle başlayan gösteriler giderek şiddetleniyor. Hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülkede 200 noktada gösteri düzenlendi.

Turistlerin gezdiği sokaklar ateşe verildi

Fransa turizminin en önemli merkezlerinden Başkent Paris de o noktalardan biri. Bir süre öncesine kadar turistlerin dolaştığı cadde ve sokaklar şimdilerde alev alev. İsyanların devam ettiği sokaklarda barikatlar kuruldu. Göstericiler kurdukları barikatları ateşe verdi. Araçlar caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.




#Fransa
#Paris
#Emeklilik reformu
17 dakika önce
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