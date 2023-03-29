Paris sokakları alev alev

Fransa turizminin en önemli merkezlerinden Başkent Paris de o noktalardan biri. Bir süre öncesine kadar turistlerin dolaştığı cadde ve sokaklar şimdilerde alev alev. İsyanların devam ettiği sokaklarda barikatlar kuruldu. Göstericiler kurdukları barikatları ateşe verdi. Araçlar caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.