Dünya Fransızlar Cumhurbaşkanı Erdoğandan koronavirüs salgını için yardım çağrısında bulundu
KORONAVİRÜS

Fransızlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs salgını için yardım çağrısında bulundu

Fransa'da bulunan insani yardım kuruluşu Baraka City, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeli için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti.

Haber Merkezi AA
Paris'te Kovid-19 tedbirleri
Paris'te Kovid-19 tedbirleri

Merkezi Paris'te bulunan Baraka City'nin kurucusu ve yöneticisi İdriss Sihamedi, sosyal medya hesabından, "Mask4France" etiketiyle yardım kampanyası başlattı.

MASKE YARDIMI İÇİN ÇAĞRI YAPTILAR

  • Sihamedi, Erdoğan ve Türk Hava Yollarına, ülkede salgınla mücadele eden sağlık personeli için 1 milyon maske yardımı yapılması çağrısında bulundu.
Son günlerde, Kovid-19 ile mücadele eden ve virüs tespit edilenlere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

Fransa'da son resmi verilere göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye, vaka sayısı 14 bin 459'a çıktı.

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