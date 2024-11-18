G20 Liderler Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başladı.





Zirvenin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi'ne eşi Emine Erdoğan ile giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Lula da Silva ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.

Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.





Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapılacak, İttifak'a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak.

Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap edecek.





Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek.





Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katılacak.

Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek.





Öte yandan, zirveye katılan liderlerin, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek, ülke ilişkileri ve kriz bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Zirvenin başrolünde Türkiye olacak

Türkiye'nin G20 ülkeleri ile yüksek düzeyde ticari ilişkileri bulunuyor. Üye ülkelere 100 milyar dolara yakın ihracat yapılıyor. Türkiye, G20 ülkelerine 2019-2023 döneminde ihracatını yaklaşık yüzde 37 artırdı. İhracat, G20 üyesi 18 ülkenin 16'sına söz konusu dönemde artış gösterdi.





Zirvede hedef ticari ilişkileri daha da geliştirmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda ikili görüşmelerinde ekonomideki yol haritasını dünyaya anlatacak.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ticari potansiyelini mevkidaşlarıyla paylaşacak. Yeni yatırım ve iş birlikleri değerlendirilecek. Enerji alanındaki çalışmalar da ele alınacak. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar zirvenin odağında olacak.





Erdoğan, Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na iştirak etti.





Erdoğan'ın Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi programı devam ediyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk oturumu olan Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı.





Oturum öncesinde, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtım videosu izlendi.





Erdoğan, zirvede Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yan yana oturdu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov ile bir süre sohbet etti.





Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından oturum basına kapalı devam etti.











