Gaz haritasını Türkiye çizecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Kuzey Akım’dan gönderilemeyen doğal gazı TürkAkım üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulabileceği sözleri Rusya’da da gündemin ilk sırasında. Rus gazetesi Vzglyad’a değerlendirmelerde bulunan Rusya Enerji ve Finans Enstitüsü Ekonomi Departmanı Başkan Yardımcısı Sergei Kondratyev projenin gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin tek doğal gaz merkezi olacağını ve gazı uygun maliyetle kullanabileceğini söyledi.

Rus uzmana göre, dolayısıyla Türkiye önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın en düşük gaz fiyatlarına sahip ülkelerden biri olma yolunda. Rus gazı, muhtemelen TürkAkım’ın toplam hacmi 55 milyar metreküp olan iki yeni kolu aracılığıyla Türkiye’ye gelecek. Projenin uygulamaya geçirildiği takdirde, daha önce Rusya ile gaz iş birliğinden yararlanan ülkelerin ekonomilerinin ciddi kayıplar yaşayabileceğini belirtirken, Türkiye’nin avantajına dikkat çekti.

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EN UCUZ GAZI TÜRKLER KULLANACAK

“Türkiye sadece Avrupa’nın en büyük gaz merkezi değil, büyük olasılıkla tek merkez olacak” diyen Kondratyev, iki ihtimalin gündemde olduğunu açıkladı: “Ya Türkiye, Rus gazının Avrupa sınırına geçiş ülkesi olacak ya da Rus gazı Türkiye’nin mülkiyetine geçecek ve yeniden satılacak. Eğer ilk ihtimal gerçekleşirse, Ankara transit ödemelerden ciddi bir kazanç sağlayabilecek.” Rus uzmana göre Türkiye, önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın en düşük gaz fiyatına sahip ülkesi olabilir.

FİYATI BELİRLEYEBİLECEK

Kondratyev, ucuz gazın Türk ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı görüşünü savunurken, bunun yanı sıra Türkiye’nin gaz fiyatlarının belirlenmesi konusunda da etkisi olabileceğini dile getirdi. Rus uzmana göre, Balkan ülkeleri ile Orta ve Güney Avrupa, Türkiye’den gelen gazdan faydalanabilecek. Özellikle Macaristan, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve İtalya gibi ülkeler için Türkiye’den gelen gaz oldukça önemli olacak.

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KUZEY VE BATI AVRUPA FAKİRLEŞECEK

Türkiye’ye kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Avrupa’nın gaz haritasını da değiştireceğini ifade eden Kondratyev, Avrupa’nın iki farklı pazara bölüneceğini yazdı. Bir yanda, pahalı Amerikan LNG’si (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ve Norveç doğal gazının tedarikine odaklanmış Almanya, Polonya, Baltık ve İskandinav ülkeleri yer alırken diğer tarafta ise Türkiye üzerinden daha ucuz gaz satın alma imkanına sahip Balkanlar ile Güney ve Orta Avrupa olacak. Rus uzman, bu durumun özellikle Avrupa’nın kuzeyinde ekonomik sorunlara sebep olabileceğini vurguladı.

ROSATOM: Sinop’ta nükleer santral müzakeresi başladı

Moskova ile Ankara arasındaki enerji gündeminin tek maddesi doğal gaz değil. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e, Türkiye ile Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı. Sinop’un, nükleer konusunda çalışma yapan herkes tarafından bilinen, 4 güç üniteli büyük bir nükleer santral inşası için cazip bir nokta olduğunu anlatan Lihaçev, “Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık” diye konuştu. Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu’ya ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010’da imzalanmıştı. Santralde ilk reaktörün 2023’te işletmeye girmesi bekleniyor.

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