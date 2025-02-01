Gazze komutanına veda etti: 15 direniş lideri toprağa verildi

İsrail'in 470 gün boyunca yerle bir ederek 47 binden fazla Filistinliyi katlettiği Gazze'de, ateşkesin ilan edilmesinin ardından geçen ikinci cuma gününe, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Genel Komutanı Muhammed Dayf'ın şehadeti damga vurdu. Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, perşembe gecesi Kassam Tugayları'nın Askeri Meclisi üyesi olan, aralarında Muhammed Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın da olduğu 7 üst düzey komutanın 7 Ekim 2023'ten beri süren İsrail saldırıları sırasında düşmana karşı direnirken şehit olduğunu ilan etmişti. Gazze halkı, dün başta Gazze Ulu Camii olmak üzere birçok yerde Dayf ve diğer komutanlar için kalabalık bir cenaze töreni düzenledi. Törende, işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlere karşı savaşırken şehit olan ve okul, hastane ve ev enkazlarına defnedilen 15 direniş liderinin daha cesetleri çıkartılarak tabutlarla mezarlığa taşındı.

KASSAM TUGAYLARI'NIN KURUCUSUYDU

Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Muhammed Dayf, Hamas'ın 1987 yılında kurulmasının ardından askeri kanadın oluşturulması için çalışmalar yürüten birkaç kişiden biridiydi. 1989 yılında İsrail tarafından, "Askeri yapı kurmak" suçlamasıyla tutuklanan Dayf, 16 ay hapishanede kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Onun hapishaneden çıktığı günler, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın işgal altındaki Filistin topraklarının her yanında İsrail güçlerine karşı saldırılara giriştiği bir dönemi beraberinde getirdi. Batı Şeria'da uzun süre yaşayan Dayf, 1993 yılında Kassam Tugayları'nın ilk komutanı İmad Akıl'ın suikastla öldürülmesinden sonra Genel Komutan oldu. Filistin direnişinin sembol isimlerinden Yahya Ayyaş'ın öldürülmesinin intikamı olarak 1996 yılında işgalcilere karşı bir dizi saldırı organize eden Dayf, 2002 yılının Eylül ayında yaralanmasına sebep olan başarısız bir suikast girişiminden sonra hiçbir görüntü vermedi. 1965 doğumlu Muhammed Dayf, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonunu planlayan birkaç kişiden biri olarak kabul ediliyor. İsrail, geçtiğimiz Temmuz ayında Muhammed Dayf'ı Gazze'de öldürdüğünü ilan etmiş ancak Hamas Hareketi, bu ilanı yalanlamıştı.

Dayf'ın kızı: "Yolunu sürdüreceğiz"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Genel Komutanı Muhammed Dayf'ın kızı Halime Muhammed El-Dayf, yayınladığı videoda babasının şehit olmasına dair açıklama yaptı. Dayf'ın kızı, haberi aldıklarını ve gurur duyduklarını belirterek, "Allaha hamdolsun. Üzgünüz ama sabredeceğiz. Onun yolunu sürdüreceğiz" diye konuştu.







