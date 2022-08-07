Gazze'de ateşkes: Akşam saat 20.00'da başlayacak

İsrail'de neredeyse her seçimden önce tekrar eden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar dizisine bir yenisi daha geçen cuma eklendi.
İsrail ordusu, 3 gündür devam eden saldırılarda yine ölüm yağdırdı.
Londra merkezli Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, katliamın son bulması için anlaşıldı.
Gazze'de ateşkes için saat açıklandı.
Filistinli yetkililerin Gazze'deki ateşkesin saat 20.00 sularında başlayacağını belirttiği ifade edildi.
ONLARCA ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR
İsrail, cuma akşamına doğru Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin saldırı hazırlığında olduğunu gerekçe göstererek Gazze saldırısını başlattı.
- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta başladığı saldırılarda; aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybederken, 275 kişi de yaralandı.