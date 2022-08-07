Dünya Gazzede ateşkes Akşam saat 2000da başlayacak
ORTADOĞU

Gazze'de ateşkes: Akşam saat 20.00'da başlayacak

Reuters, Filistinli yetkililerin Gazze'de ateşkesin saat 20.00'de başlayacağını açıkladığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Gazzede ateşkes: Akşam saat 20.00da başlayacak
Gazze

İsrail'de neredeyse her seçimden önce tekrar eden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar dizisine bir yenisi daha geçen cuma eklendi.

İsrail ordusu, 3 gündür devam eden saldırılarda yine ölüm yağdırdı.

Londra merkezli Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, katliamın son bulması için anlaşıldı.

Gazze'de ateşkes için saat açıklandı.

Filistinli yetkililerin Gazze'deki ateşkesin saat 20.00 sularında başlayacağını belirttiği ifade edildi.

ONLARCA ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

İsrail, cuma akşamına doğru Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin saldırı hazırlığında olduğunu gerekçe göstererek Gazze saldırısını başlattı.

  • İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta başladığı saldırılarda; aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybederken, 275 kişi de yaralandı.

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi
DÜNYA
İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz

İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 10
Title
İsrail’in dün başlattığı \"Şafak Vakti\" operasyonu 2’nci gününde devam ediyor.
Title
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki saldırıların hedefi olan Han Yunus kentinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Title
Açıklanan son verilerle birlikte İsrail saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı.
Title
Saldırı anı ortaya çıktı<br>İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bir binayı vurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Title
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binada bulunan bir adamın üzerine duvar yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altından kalan adamı yaralı şekilde kurtardığı görüldü.
Title
İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı<br>İsrail Savunma Kuvvetleri, \"operasyon haftasına\" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi’ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu.
Title
Öte yandan, vurulan hedeflerin en az 6 tanesinin Filistin İslami Cihat Örgütü’ne ait silah üretim atölyesi, 2’sinin silah deposu, 6’sının gözlem noktası ve 5’inin roket fırlatma mevziisi olduğu belirtildi.
Title
İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi’nin vurulduğunu duyurmuştu.
Title
Title
Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri, "operasyon haftasına" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi'ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.


Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü

Her yeri istila ettiler.
Üç ilde petrol aranacak

Üç ilde petrol aranacak

​TPAO'ya yetki verildi
Gazzede ateşkes: Akşam saat 20.00da başlayacak

​Kasti kusuru olan varsa hak ettiği ceza verilecek

​Ön şartsız diyalog çağrısı

​Gözler yarınki açıklamada

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.