Gazze'de ateşkes: Akşam saat 20.00'da başlayacak

İsrail'de neredeyse her seçimden önce tekrar eden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar dizisine bir yenisi daha geçen cuma eklendi.

İsrail ordusu, 3 gündür devam eden saldırılarda yine ölüm yağdırdı.

Londra merkezli Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, katliamın son bulması için anlaşıldı.

Gazze'de ateşkes için saat açıklandı.

Filistinli yetkililerin Gazze'deki ateşkesin saat 20.00 sularında başlayacağını belirttiği ifade edildi.

ONLARCA ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

İsrail, cuma akşamına doğru Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin saldırı hazırlığında olduğunu gerekçe göstererek Gazze saldırısını başlattı.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta başladığı saldırılarda; aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybederken, 275 kişi de yaralandı.

DÜNYA İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz

FOTOĞRAF 10 İsrail’in dün başlattığı \"Şafak Vakti\" operasyonu 2’nci gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki saldırıların hedefi olan Han Yunus kentinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklanan son verilerle birlikte İsrail saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı. Saldırı anı ortaya çıktı<br>İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bir binayı vurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binada bulunan bir adamın üzerine duvar yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altından kalan adamı yaralı şekilde kurtardığı görüldü. İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı<br>İsrail Savunma Kuvvetleri, \"operasyon haftasına\" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi’ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu. Öte yandan, vurulan hedeflerin en az 6 tanesinin Filistin İslami Cihat Örgütü’ne ait silah üretim atölyesi, 2’sinin silah deposu, 6’sının gözlem noktası ve 5’inin roket fırlatma mevziisi olduğu belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi’nin vurulduğunu duyurmuştu. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri, "operasyon haftasına" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi'ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

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