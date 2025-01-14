Gazze'de can kaybı 46 bin 645'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 466 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 645'e, yaralı sayısının da 110 bin 12'ye yükseldiği belirtildi.