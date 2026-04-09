Gazze’de can kaybı 72 bin 317’ye yükseldi

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’nde ihlaller sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 738’e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 759’a, yaralı sayısının da 2 bin 36’ya ulaştığı kaydedildi.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 72 bin 317’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 158’e ulaştığı aktarıldı.



