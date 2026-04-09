Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de can kaybı 72 bin 317’ye yükseldi

12:339/04/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana hayatın kaybedenlerin sayısının 738’e yükseldiği kaydedildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırı düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 317’ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’nde ihlaller sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 738’e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 759’a, yaralı sayısının da 2 bin 36’ya ulaştığı kaydedildi.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 72 bin 317’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 158’e ulaştığı aktarıldı.


#Filistin Sağlık Bakanlığı
#İsrail
#Gazze
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
