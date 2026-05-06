Gazze'de hastanelerdeki oksijen sıkıntısı bebekleri 'sessiz ve yavaş' bir ölüme sürüklüyor

Gazze Şeridi'ne yedek parça ve yakıt girişini engellemesi nedeniyle Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde iki oksijen istasyonundan biri tamamen durdu, diğeri ise durma noktasına geldi.

Diğer hastaneler ile kliniklere de oksijen temin eden ana kaynak konumundaki hastanede yaşanan kriz, bölgeyi büyük bir felakete sürüklüyor.

Evlerin, hastanelerin yıkıldığı, hayatın yerle bir olduğu Gazze'de bebekler için yaşamla ölüm arasında çok ince bir çizgi kalmış durumda.

Yaşama bir oksijen tüpüyle tutunan minik bedenler, bu meşru haktan bile mahrum bırakılıyor.

İsrail saldırısı ve ablukası Gazze'de oksijen sıkıntısı çeken bebekleri "yavaş ve sessiz bir ölüme" mahkum ediyor.

Nasır Hastanesi bünyesinde iki adet oksijen istasyonu bulunduğuna işaret eden Ferra, bunlardan birinin tamamen durduğunu, ikincisinin ise yedek parça eksikliği, bakım yapılamaması ve gerekli yağların temin edilememesi nedeniyle durma noktasına geldiğini belirtti.

Ferra, "Bilindiği gibi oksijen, kuvöz üniteleri, yoğun bakım servisleri, ameliyathaneler, acil servisler ve hastanenin her birimindeki kritik vakalar için vazgeçilmezdir. Şuan hastanelerin can damarı olan oksijenle ilgili çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız." dedi.

Çok acı bir senaryonun gerçekleşmek üzere olduğu uyarısında bulunan Ferra, "Gördüğünüz gibi buradaki bazı bebekler %100 oranında oksijene bağımlılar. Oksijenin temin edilememesi demek Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yatan onlarca, hatta yüzlerce hasta için toplu infaz demektir." diye konuştu.