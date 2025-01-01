Gazze’de inanılmaz olan gerçekleşti

Terör devleti İsrail, Gazze'yi insansızlaştırma politikası kapsamında sağlık sistemini yok etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatmasındaki Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin planlı olarak imha edildiğine tanık olduklarını belirtti. Gazze'deki sağlık durumunun çok kötü olduğunu vurgulayan Harris, Gazze'nin kuzeyinde kalan son büyük sağlık tesisi Kemal Advan Hastanesinin de hizmet dışı kaldığını bildirdi.

On binlerce Filistinli tehdit altında

Harris, "Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin planlı olarak imha edildiğini gördük. Burası 80 günü aşkın süredir kuşatma altında. Bunun, bölgede kalan 75 bin Filistinlinin hayatını büyük riske attığını tahmin ediyoruz" dedi.

Barınak ve gıda yok

Gazze'nin diğer bölümlerinde de insanların yeterli barınağı ve gıdası olmadığına işaret eden Harris, herhangi bir sağlık hizmeti almanın giderek zorlaştığını kaydetti. Harris, Gazze'deki diğer hastanelerin de saldırı altında olduğunu, Gazze'nin merkezindeki iki hastaneye daha saldırıldığını ve durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

En zalimce davranış

Gazze'de soğuktan ölen çocuklarla ilgili belli bir sayıya sahip olmadıklarını ve medyada bununla ilgili gördükleri raporların dayanılmayacak kadar üzücü olduğunu kaydeden Harris, "Bir ebeveyne karşı yapabileceğiniz en zalimce şey, çocuğuna en temel ihtiyaçları sağlayamamaya karar vermesini ve küçük çocuğunun ölmesini izlemesini istemektir. Bu, insanların birbirlerine yapabilecekleri en zalimce davranıştır. Bir yıl önce insanların evlerinden zorla çıkarılmaları, yeterli barınak ve hizmet sağlanmaması nedeniyle bunun olacağını öngörmüştük. Sanırım bombalar onları öldürmediyse, hastalıklar ve yoksunluk öldürecek demiştim. Asla bunun gerçekten gerçekleşeceğine inanamazdım ancak gerçekleşiyor" diye konuştu.

Dr. Ebu Safiyye işkence merkezinde

İşgalci İsrail askerleri tarafından basılan Kemal Advan Hastanesi müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye'den cuma gününden beri haber alınamıyor. En son bir İsrail tankına zorla bindirilirken görüntüleri ortaya çıkan Dr. Ebu Safiyye'nin, Filistinli esirlere uygulanan işkencelerle bilinen Sde Teiman askeri hapishanesinde olduğu ortaya çıktı. Amerikan CNN kanalına konuşan Filistinli 2 görgü tanığından biri, alıkonulan Ebu Safiyye'yi Sde Teiman'da gördüğü bilgisini verdi. Öteki de Ebu Safiyye'nin isminin diğer esirlerle birlikte okunduğunu duyduğunu söyledi.

Serbest kalması için kampanya başlatıldı

Önde gelen şahsiyetler, uluslararası ve Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri ile sağlık çalışanları, sosyal medyada, "Doktor Hüsam Ebu Safiyye'ye özgürlük" ve "Gazze'deki soykırım sona ersin" sloganıyla kampanya başlattı. Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği tarafından X platformunda yayınlanan açıklamada, dünya çapındaki sağlık çalışanlarının, Ebu Safiyye ve İsrail tarafından alıkonulan tüm Filistinli sağlık çalışanlarının serbest bırakılması için birleştiği ifade edildi. Kanada, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi farklı ülkelerden doktorlar, Gazze'deki hastaneler ile sağlık çalışanlarının korunması ve soykırımın sonlandırılması çağrısında bulundu.







