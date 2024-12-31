Yarın Galata’dayız: 1 Ocak’ta zulme karşı tek yürek

İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. Geçen yıl olduğu gibi 2025'in ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki katliamına ‘Dur’ demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek. Milli İrade Platformu'nun organize edeceği eylem Galata Köprüsü'nde 08:30’da düzenlenecek. On binlerce kişinin İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan camilerden sabah namazı sonrası yürüyerek Galata Köprüsü'ne gelmesi planlanıyor. Sloganlar “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” olacak.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, “Tarihin akışında tüm bunlar yaşanırken 'siz neden bir şey yapmadınız?' sorusunun cevabı olur. İşte bu nedenle bizlerin bir araya gelmesi şarttır, zaruridir, elzemdir. Bizler; vicdanların sınandığı büyük bir sınavın ortasındayız. Gazze Şeridi'ndeki katliam 15 aydır devam ediyor. Tüm dünyanın gözleri önünde bir halk bilfiil yok ediliyor. Yaşayan her canlı kanla susturuluyor. Her gün annesinin kuzusu, babasının biricik yavrusu, dedesinin torunu olan canlar, hayatını kaybetmeye devam ediyor. Ortada çok açık bir işgal girişimi, çok net bir soykırım vardır” diyerek vatandaşları 1 Ocak’ta düzenlenecek yürüyüşe davet etti.