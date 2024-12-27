1 Ocak’ta yeniden soykırımı haykıralım

1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilecek Filistin etkinliğiyle ilgili TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, katılım çağrısı yaptı. Milli İrade Platformu, 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde toplanarak İsrail’in Gazze’deki katliamına karşı sesini yükseltecek. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa bir güneş doğuyor" sloganıyla düzenlenecek etkinlik, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Süleymaniye ve Taksim camilerinde şehitlere yapılan dualarla başlayacak. Ardından kortejler halinde Galata Köprüsü’ne yürünecek. Geçen yılki etkinlikte 300 bin kişi bir araya gelirken, bu yıl daha yoğun bir katılım bekleniyor. Beşinci, "Bu asil milletin sesini tüm dünyaya duyuralım" dedi.

İbrahim Beşinci

İSRAİL’İN SANSÜRÜNE KARŞI DURULACAK

Beşinci, Gazze’deki soykırımın kamuoyunda eskisi gibi ilgi görmemesinin, İsrail’in medya ve dijital platformlarda uyguladığı sansürle ilgili olduğunu söyledi. "85 bin ton bomba, sivillerin üzerine atıldı. Bu 8 Hiroşima bombası etkisinde. Ama hala bu soykırım gündem olmuyor, eski duyarlılık azalıyor" diyerek İsrail’in uyguladığı propagandaya dikkat çekti. Beşinci, "Bu sansüre karşı sinmeyeceğiz. 1 Ocak'ta Galata'da vereceğimiz en büyük mesaj, Gazze'deki bu katliamı tekrar dünyaya duyurmak olacak" ifadelerini kullandı.

BM'NİN ÇİFTE STANDARTLARI ELEŞTİRİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin, soykırımların ardından olay yerlerine gidip incelemeler yaptığını belirten Beşinci, Gazze’de her gün sivillerin öldüğünü hatırlatarak, BM'nin bu duruma kayıtsız kalmasını eleştirdi. "Gazze’de elektrik, su, doğalgaz, hastane, okul hiçbir şey yok. Çocuklar soğuktan ölüyor. Bir çocuk savaştan yorulduğunu söylüyor. Bu kadar acı tarif edilemez" dedi. Beşinci, BM'nin, Suriye'deki Seydnaya Hapishanesi'ne yapılan ziyaretleri örnek vererek, Gazze'deki durumu gündeme almamalarını eleştirdi.

YOĞUN KATILIM BEKLENTİSİ

Beşinci, geçen yılki etkinlikte 300 bin kişinin katıldığını hatırlatarak, bu yıl daha fazla vatandaşın katılmasını beklediklerini söyledi. "Vatandaşlarımız merhametli, adaletli ve mazlumların sesi olmayı seviyor. Bu yüzden büyük bir katılım olacak. Hem geçen yıl katılanlar hem de bu yıl katılmak isteyen çok fazla mesaj aldık" dedi. Beşinci, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için yapılacak mücadelenin büyük önem taşıdığını belirterek, "Dün Ayasofya açılamaz deniliyordu. O zincirler kırıldı. Bugün Emevi Camii özgürleşti. İnşallah yarın Mescid-i Aksa da özgür olacak" diye konuştu. Aksa'nın özgürlüğü için toplumun bu meydanlarda güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Filistin bayrağının dünya çapında dalgalandığını ve Filistin halkının mücadelesinin halkların gönlünde taht kurduğunu söyleyen Beşinci, "Biz de merhamet sahibi tüm vatandaşlarımızı bu eyleme davet ediyoruz. Sesimizi tüm dünyaya duyuralım" diyerek, katılım çağrısı yaptı.











