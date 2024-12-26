Gazze’de açlıktan ölümler artacak

ABD merkezli Kıtlık Erken Uyarı Sistem Ağı (FEWS NET), İsrail’in insani yardımların girişine izin vermediği Gazze’nin kuzeyi için kıtlık uyarısı yaptı. “Gelecek ay ve Mart 2025’te bölgede açlıktan ölen kişi sayısı günde 2 ilâ 15 arasında olacak” diyen FEWS NET’in raporu, ABD’nin İsrail Büyükelçisi’nin tehditleri sonucu siteden kaldırıldı.
ABD merkezli Kıtlık Erken Uyarı Sistem Ağı (FEWS NET), İsrail'in insani yardımların girişine "neredeyse tam abluka" uygulaması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlığın muhtemel olduğu uyarısı yaptı. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen FEWS NET, Gazze'nin kuzeyindeki gıda krizine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in bölgeye insani yardım girişine getirdiği engellemeleri devam ettirmesi halinde gelecek aydan itibaren Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın muhtemel olduğu belirtildi. İsrail'in kara saldırılarıyla kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'daki gıda krizine dikkati çekilerek, Tel Aviv yönetiminin politikasını değiştirmediği takdirde gelecek ay ve Mart 2025'te bölgede açlık ve buna bağlı hastalıklardan ölen kişilerinin sayısının günde 2 ila 15 arasına çıkmasının beklendiği ifade edildi.
BASKIYLA RAPORU KALDIRDILAR
Diğer yandan FEWS NET’in Kuzey Gazze'de kıtlık uyarısı yapan raporu ABD’deki İsrail destekçisi politikacıların ve ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinin baskısıyla kaldırıldı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, raporun gerçeği yansıtmadığını belirttiği sert bir açıklama yaptı. "Yanlış bilgilerin karışıklığa ve suçlamalara yol açtığı bir zamanda, böyle bir rapor yayınlamak sorumsuzluktur" diyen Lew, rapordaki verilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamadan sonrası FEWS NET, raporu internet sitesinden kaldırdı. Söz konusu durumu, soykırım karşısında ABD’nin tutumunu ve sansür politikasını gözler önüne serdi.