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Gazze için korkutan açıklama: Kıtlık haftalar içinde başlayacak

Gazze için korkutan açıklama: Kıtlık haftalar içinde başlayacak

12:5525/12/2024, Çarşamba
AA
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Gazze'de 7 Ekim'den bu yana en az 36 çocuk ve bebek yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana en az 36 çocuk ve bebek yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kıtlık Erken Uyarı Sistem Ağı (FEWS NET), İsrail'in insani yardımların girişine "neredeyse tam abluka" uygulaması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlığın muhtemel olduğu uyarısı yaptı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen FEWS NET, Gazze'nin kuzeyindeki gıda krizine ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada, İsrail'in bölgeye insani yardım girişine getirdiği engellemeleri devam ettirmesi halinde gelecek aydan itibaren Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın muhtemel olduğu belirtildi.


İsrail'in kara saldırılarıyla kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'daki gıda krizine dikkati çekilerek, gelecek ay ve Mart 2025'te bölgede açlık ve buna bağlı hastalıklardan ölen kişilerinin sayısının günde 2 ila 15 arasına çıkmasının beklendiği ifade edildi.


'Açlık silah olarak kullanılıyor'

İsrail yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini büyük oranda engellediği ve açlığı silah olarak kullandığı belirtiliyor.


Gıda krizi nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 36 çocuk ve bebek yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.



#Gazze Şeridi
#israil
#soykırım

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