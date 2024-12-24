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İsrail saat başı bir çocuğu öldürüyor: Açıklama BM'ye bağlı UNRWA'dan geldi

İsrail saat başı bir çocuğu öldürüyor: Açıklama BM'ye bağlı UNRWA'dan geldi

17:4124/12/2024, Salı
AA
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UNRWA: İsrail Gazze'de saat başı bir çocuk öldürüyor.
UNRWA: İsrail Gazze'de saat başı bir çocuk öldürüyor.

İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saat başı bir çocuğu öldürüyor. Açıklama, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) geldi.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ilgili raporuna vurgu yapıldı. Açıklamada, UNICEF'e göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 500 çocuğun öldürüldüğü ifade edildi.


Gazzeli çocuklar, katil İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor.

"Bunlar rakam değil, hayat"

Çocukların öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olmadığı vurgulanan açıklamada, "Her saat başı bir çocuk öldürülüyor. Bunlar sadece rakam değil, kısaltılan hayatlardır." denildi. Hayatta kalan çocukların tamamının da fiziksel veya psikolojik yaralar aldığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'deki çocukların zamanlarını enkaz arasında geçirdiği ve eğitimden mahrum bırakıldıkları belirtildi.


Açıklamada ayrıca, Gazze'deki çocukların hayatlarının, geleceklerinin ve umutlarının çoğunu kaybettiği kaydedildi.




#Filistin
#gazze
#UNRWA

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