İsrail saat başı bir çocuğu öldürüyor: Açıklama BM'ye bağlı UNRWA'dan geldi

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ilgili raporuna vurgu yapıldı. Açıklamada, UNICEF'e göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 500 çocuğun öldürüldüğü ifade edildi.

Çocukların öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olmadığı vurgulanan açıklamada, "Her saat başı bir çocuk öldürülüyor. Bunlar sadece rakam değil, kısaltılan hayatlardır." denildi. Hayatta kalan çocukların tamamının da fiziksel veya psikolojik yaralar aldığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'deki çocukların zamanlarını enkaz arasında geçirdiği ve eğitimden mahrum bırakıldıkları belirtildi.