1 Ocak’ta güneş Gazze için doğacak

Milli İrade Platformu çatısı altında toplanan 308 sivil toplum kuruluşu, yeni yılın ilk sabahında İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek bir etkinlikle dünyaya seslenmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan buluşma, “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, Bugün Emevî, Yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenecek. Milli İrade Platformu’nun yeni yıl etkinliği, sabah namazının ardından başlayarak Galata Köprüsü’nde yapılacak kortej yürüyüşüyle son bulacak. 308 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilecek bu buluşma, farklı kesimlerden vatandaşların katılımıyla güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor. Etkinliğin duyurusu için STK’lar Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ EYLEMİ

İsrail’in Filistin’e uyguladığı askeri operasyonlar ve katliamların insanlık onuruna aykırı olduğunu belirten TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Yeni yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Camii ve Fatih Camii’nde sabah namazının manevi ikliminde buluşup, şehitlerimize dualar edecek, kortejler eşliğinde Galata Köprüsü’ne yürüyeceğiz. Ben, sen, o demeden bütün farklılıklarımızla, kalbi ve aklı selim tüm vatandaşlarımızı, dünyanın en güçlü eylemine imza atmak için Galata Köprüsü’ne bekliyoruz” diye konuştu.

ZALİMLERE KARŞI DURACAĞIZ

Filistin davasını gündemde tutmaya devam edeceklerini ifade eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise, “Soykırımın sona ermesi, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için sabah namazlarımızı kılıp, yeni yılın ilk sabahında çoluk çocuk ailecek toplanıp Galata Köprüsü’ne yürüyeceğiz. Sesimizi yükseltmeye, zalimlere karşı mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bu konu bize unutturulmaya çalışılsa da bizler, gündemde tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.











