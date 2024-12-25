İsrail katliamı devam ediyor: 13 sivil hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerine yönelik saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti.
Terör devleti İsrail, Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. Soykırımcı İsrail ordusunun dün akşam Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerine yönelik saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerine yönelik saldırılarında
13 Filistinli
hayatını kaybetti.
İsrail savaş uçaklarının Han Yunus şehrinin doğusundaki Maan bölgesinde
bir evi hedef alması sonucu
10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyindeki
bir apartman dairesine
düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli ve eşi öldü. Deyr el-Belah'taki hava saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık
17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli öldü
,
107 bin 764 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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