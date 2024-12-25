İsrail katliamı devam ediyor: 13 sivil hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus şehrinin doğusundaki Maan bölgesinde

bir evi hedef alması sonucu

10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyindeki

bir apartman dairesine