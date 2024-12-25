Gazzeli Kerem’in umudu var

Ülkesinde Rantisi Hastanesi’nin hedef alınmasıyla Kerem’in tedavi olabileceği bir yer kalmadığını söyleyen anne Manaa, bunun üzerinden Refah Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye geldiklerini ifade etti. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Kerem’in annesi Manaa, “Kanser iki defa yeniden nüksetti bu da başarı oranını yüzde 20’den daha aşağı seviyeye indirdi. Allah’a olan imanımız tam, un ufak kemikleri diriltecek olan odur. İki defa nüksetti hastalığı da ilacı da yaratan Cenab-ı Allah’ı tesbih ederim” dedi.