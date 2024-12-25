Gazzeli Kerem’in umudu var

İşgalci İsrail’in Gazze’de Rantisi Hastanesi’ni hedef almasıyla kanser tedavisi yarım kalan 12 yaşındaki Gazzeli Kerem Manaa’nın tedavisi ve umut mücadelesi Türkiye’de devam ediyor. Minik Kerem ikizi Kerim’den alacağı ilik nakliyle hayata tutunmayı umut ediyor.
Türkiye’de kanser tedavisi gören Gazzeli Kerem Manaa’nın (12) umudu ikizi Kerim’den alınacak ilik nakli ile hayata tutunmak. Kerem’in umut mücadelesini annesi Heyam Manaa anlattı. Geçen sene Kerem’in kanser tedavisi için Türkiye’ye geldiklerini belirten anne Manaa, kemoterapi tedavisi devam eden Kerem’in durumunun ciddiyetini koruduğunu tedavinin bitmesinin ardından ikizi Kerim’den ilik nakli gerçekleştirileceğini söyledi.
TEDAVİSİ İÇİN TÜRKİYE’YE GELDİ
Ülkesinde Rantisi Hastanesi’nin hedef alınmasıyla Kerem’in tedavi olabileceği bir yer kalmadığını söyleyen anne Manaa, bunun üzerinden Refah Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye geldiklerini ifade etti. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Kerem’in annesi Manaa, “Kanser iki defa yeniden nüksetti bu da başarı oranını yüzde 20’den daha aşağı seviyeye indirdi. Allah’a olan imanımız tam, un ufak kemikleri diriltecek olan odur. İki defa nüksetti hastalığı da ilacı da yaratan Cenab-ı Allah’ı tesbih ederim” dedi.
AİLESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR
Kerem’in iki hayali olduğunu söyleyen anne Manaa, “Biri Gazze’de bulunan babası ve büyük kardeşine yeniden kavuşabilmek. Diğer hayali ise kanserle savaşan küçük savaşçının hikayesinin bütün kanser hastaları için bir umut ve ilham haline gelmesi insanları etkileyen meşhur biri olmak” ifadelerini kullandı.