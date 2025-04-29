Gazze'deki kıtlık inanılmaz boyutta: Bebekler için süt bile yok

Soykırımcı güç İsrail yaklaşık iki aydır Gazze Şeridi'ne bütün insani yardım girişlerini engellerken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, ellerinde hiç gıda maddesi kalmadığı ve insani krizin en kötü aşamasına girdiği uyarısında bulundu. Filistin halkının maruz kaldığı şartlar, sınır kapılarının kapanmasıyla daha da kötüleşirken Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, "kıtlığın ilk aşamalarına" girildiğini bildirmişti. UNRWA Yöneticisi Fowler, Gazze'deki insani krizde Ekim 2023'ten bu yana en kötü aşamaya geçildiğini söyledi.





YETERLİ KELİME BULMAK ZOR

Fowler, Gazze'deki mevcut durum için, "Durumu tarif eden kelime bulmak çok zor. Kıyamet gibi. İnsanlık dışı. Bu, Ekim 2023'te başlayan bu savaştan beri Gazze Şeridi'nde gördüğümüz insani krizin en kötü aşaması" dedi. Fowler, durumun aslında karmaşık olmadığını belirterek, "Kıtlık hayaleti Gazze Şeridi'ni takip ediyor. Dünyanın herhangi bir yerinde, orada yaşayan herkesin kıtlıkla karşı karşıya kaldığı bir durum olmamıştır. Eğer 50 günden fazla bir süredir gıda yardımı getirmeniz yasaklanırsa ve ticari tedarikler de yasaklanırsa, kaçınılmaz olarak insanların hiçbir şeyi kalmadığı bir aşamaya doğru ilerlersiniz" diye konuştu.





DAĞITACAK GIDA KALMADI

Fowler, "Dünya Gıda Programı artık dağıtacak gıda malzemesi kalmadığını açıkladı. Bizim un stoklarımız da bundan birkaç gün önce tükendi. Elimizde sadece birkaç yüz gıda kutusu kalmıştı. Bu malzemeler de birkaç gün önce tükendi, bu yüzden verecek gıdamız kalmadı. Dünya Gıda Programı'nın da verecek gıdası kalmadı. İnsanlar giderek daha umutsuzlaşıyor. Hiçbir şey yok. Yakında yiyecek hiçbir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı.





TEDAVİ İMKANI AZALIYOR

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ndeki Tıbbi Faaliyetler Yöneticisi Ahmad Abu Warda, 50 günden fazla süredir insani yardımların ulaşmamasının Gazze'deki tüm tıbbi faaliyetleri azaltma riskiyle karşı karşıya bıraktığını bildirdi. Warda, "İşimiz için hayati önem taşıyan bazı aletlerden ve ilaçlardan yoksun kalmaya başladık. Eğer bu şekilde devam ederse esas olarak Gazze Şeridi'ndeki birçok faaliyet duracak. Sadece bizim için değil, herkes için duracak çünkü herkes Gazze dışından gelen malzemelere güveniyor" sözlerini sarf etti.





BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ ÇÖKECEK

Aynı hastanede görev yapan Dr. Eymen Ebu Teir ise kıtlık ve yetersiz beslenmenin Gazze'deki çocuklar üzerinde uzun dönemde kalıcı etkiler bırakacağı uyarısında bulundu. Dr. Ebu Teir, bebekler için ihtiyaç duyulan sütün tükendiğini belirterek, "Çocuklar gelişimleri için gıda piramidine; et, yumurta, balık, süt ve süt ürünleri gibi birçok ürüne ihtiyaç duyduklarını, bunun bağışıklık sistemi için gerekli olduğu" uyarısında bulundu. Gazze'de görev yapan doktor, saydığı gıda ürünlerinni hiçbirinin abluka nedeniyle bölgede olmadığına işaret etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre, mart ayında 3700 Gazzeli çocuğun kronik yetersiz beslenme sorunu yaşadığı belirtilirken Nisan verilerinde sayının katlanmasından endişe duyuluyor.



