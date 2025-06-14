Gazze'yle iletişim tamamen kesildi

Terör devleti İsrail, Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü soykırımda nihai adım için son hamlesini yaptı. İşgalci güç, her gün en az yüz Filsitinliyi öldürmeye, yüz binlerce kişiyi aç ve susuz bırakmaya devam ediyor. İşgalci güç son olarak bölgenin dünyayla tek bağlantısı olan internet alt yapısını da vurarak yok etti. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de internet ve veri hizmetlerinin tamamen çöktüğünü ve bunun insani yardım operasyonları ile acil yardım servislerine ulaşımı felç ettiğini duyurdu. İşgalci gücün dün itibarıyla soykırıma tam karartma uygulamak için bu adımı attığı değerlendiriliyor.