Gazze'yle iletişim tamamen kesildi

Soykırımcı İsrail, dün Gazze'nin kalan son fiberoptik kablolarını da vurarak, bölgenin dünyayla iletişimini tamamen kopardı. İşgalci gücün tam bir karartma uygulayarak, yüzde 75'ini işgal ettiği Gazze'de büyük bir katliam yapmasından endişe ediliyor. Gazze'de görev yapan Birleşmiş Milletler yetkilisi Farhan Haq, Gazze'nin dijital altyapısının tamamen çökmesinin, acil servislere ulaşımı, insani yardım koordinasyonunu ve sivillere ulaşan kritik bilgileri etkilediğini kaydetti.
Terör devleti İsrail, Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü soykırımda nihai adım için son hamlesini yaptı. İşgalci güç, her gün en az yüz Filsitinliyi öldürmeye, yüz binlerce kişiyi aç ve susuz bırakmaya devam ediyor. İşgalci güç son olarak bölgenin dünyayla tek bağlantısı olan internet alt yapısını da vurarak yok etti. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de internet ve veri hizmetlerinin tamamen çöktüğünü ve bunun insani yardım operasyonları ile acil yardım servislerine ulaşımı felç ettiğini duyurdu. İşgalci gücün dün itibarıyla soykırıma tam karartma uygulamak için bu adımı attığı değerlendiriliyor.
SON FİBER KABLO VURULDU
Gazze’de görev yapan BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Gazze Şeridi'ndeki yardım operasyonlarını felç eden internet ve veri hizmetlerinin tamamen çöktüğü konusunda bilgilendirildiklerini belirten Farhan Haq, "Telekomünikasyon alanında çalışan ortaklarımız, bunun muhtemelen yoğun askeri faaliyetler sırasında Orta ve Güney Gazze'ye hizmet veren son fiber kablo güzergahındaki hasardan kaynaklandığını söylüyor" dedi.
SAVAŞ SUÇLARINI GİZLEYECEK
Haq, kesintinin "rutin olmadığına" dikkati çekerek, "Gazze'nin dijital altyapısının tamamen çökmesi, acil servislere ulaşımı, insani yardım koordinasyonunu ve sivillere ulaşan kritik bilgileri etkiliyor"cümlelerini sarf etti. Bir gazetecinin bu kesintinin İsrail’in savaş suçlarını gizlemek için hesaplı bir çabası olup olmadığı yönündeki sorusuna da Haq, "Bunun neden gerçekleştiği ve ardındaki mantık hakkında spekülasyon yapmayacağım" yanıtını verdi. Haq, sözcü olarak olayı ve bunun olumsuz etkilerini aktardığını belirterek, sunulan gerçekler üzerinden analizi medya mensuplarına bıraktıklarını söyledi.