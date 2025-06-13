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BM'den Gazze çağrısı: İnsani yardım görevlilerinin işini yapmasına izin verin

BM'den Gazze çağrısı: İnsani yardım görevlilerinin işini yapmasına izin verin

09:2713/06/2025, Cuma
AA
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BM'den "Gazze'deki insani yardım görevlilerinin işini yapmasına izin verilmesi" çağrısı
BM'den "Gazze'deki insani yardım görevlilerinin işini yapmasına izin verilmesi" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, insani yardım görevlilerinin Gazzelilere gıda ve diğer temel ihtiyaçları ulaştırabilmesi için işlerini yapmalarına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Fletcher, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların geçişini engellemesine ve yardım bekleyenlere yapılan saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.


İsrail'in Gazze'deki gıda dağıtım merkezlerinde yardım bekleyen sivillere ateş açtığını belirten Fletcher, bu yardımları onlara ulaştırmaya çalışan kişiler de dahil, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.


Fletcher, insani yardım görevlilerinin işlerini yapmasına izin verilmesi çağrısı yaparak BM'nin hayat kurtarıcı yardımları ulaştırmaya hazır olduğuna işaret etti.


Temel hayati ihtiyaçlara derhal erişim sağlanmadığı takdirde kıtlık, daha fazla kargaşa ve can kaybı riski bulunduğunu hatırlatan Fletcher, "Açlığa asla kurşunla karşılık verilmemelidir." ifadesini kullandı.


Fletcher, hastanelerin son 2 hafta içerisinde 245 ölü ve 2 binden fazla yaralı olduğunu bildirdiğini aktardı.



#Birleşmiş Milletler
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#Tom Fletcher
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