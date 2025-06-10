BM Libya'da ateşkesin ihlal edilmesini kınadı

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Trablus'taki tüm taraflardan ateşkese riayet etmeleri istendi.

Açıklamada, dün geceki çatışmalar ve Yüksek Seçim Komisyonunun karargahına yönelik saldırılar da dahil Kurban Bayramı tatili sırasında Trablus'taki ateşkes ihlalleri kınandı.

Kolluk kuvvetlerinin amacının suçu engellemekle sınırlı olduğu vurgulanan açıklamada, tüm taraflara provokatif eylemlerden kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Başkanlık Konseyinin oluşturduğu Ateşkes Komitesi üyelerinden 222. İhtiyat Tugayı Komutanı Emced el-Malti, yerel basına yaptığı açıklamada, Komiteye bağlı "Çatışma Çözüm Güçlerinin" müdahalesinin ardından başkentte sükunetin hakim olduğunu belirtmişti.

Malti, başkentin çeşitli bölgelerindeki tüm çatışma temas bölgelerinde "Çözüm Güçlerinin" konuşlandığını kaydetmişti.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.