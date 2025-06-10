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BM Libya'da ateşkesin ihlal edilmesini kınadı

BM Libya'da ateşkesin ihlal edilmesini kınadı

00:1310/06/2025, Salı
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'ta ateşkes ihlallerini kınayarak tüm taraflardan ateşkese uymalarını istedi. Kurban Bayramı tatili sırasında yaşanan çatışmalar ve Yüksek Seçim Komisyonu karargahına saldırılar eleştirildi. Ateşkes Komitesi ve bağlı güçlerin müdahalesi sonrası başkentte sükunetin sağlandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'ta ateşkesin ihlal edilmesini kınadığını bildirdi.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Trablus'taki tüm taraflardan ateşkese riayet etmeleri istendi.

Açıklamada, dün geceki çatışmalar ve Yüksek Seçim Komisyonunun karargahına yönelik saldırılar da dahil Kurban Bayramı tatili sırasında Trablus'taki ateşkes ihlalleri kınandı.

Kolluk kuvvetlerinin amacının suçu engellemekle sınırlı olduğu vurgulanan açıklamada, tüm taraflara provokatif eylemlerden kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Trablus'un çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Başkanlık Konseyinin oluşturduğu Ateşkes Komitesi üyelerinden 222. İhtiyat Tugayı Komutanı Emced el-Malti, yerel basına yaptığı açıklamada, Komiteye bağlı "Çatışma Çözüm Güçlerinin" müdahalesinin ardından başkentte sükunetin hakim olduğunu belirtmişti.

Malti, başkentin çeşitli bölgelerindeki tüm çatışma temas bölgelerinde "Çözüm Güçlerinin" konuşlandığını kaydetmişti.


Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.


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