Sudan'da BM insani yardım konvoyuna yapılan saldırıda 5 kişi öldü

"Sudan'ın kıtlıktan etkilenen bölgelerindeki savunmasız çocuklara ve ailelere ulaşmaya çalışırken hayatlarını riske atan insani yardım personeline yönelik bu korkunç şiddet eylemini elbette en güçlü şekilde kınıyoruz."

"Sudan'ın kıtlıktan etkilenen bölgelerindeki savunmasız çocuklara ve ailelere ulaşmaya çalışırken hayatlarını riske atan insani yardım personeline yönelik bu korkunç şiddet eylemini elbette en güçlü şekilde kınıyoruz."

Söz konusu insani yardım konvoyunun 15 kamyondan oluştuğunu ve Port Sudan'dan aldığı yardım malzemelerini dağıtmak için El Fashir'e götürdüğü bilgisini veren Dujarric, "Muhtemelen dron kullanıldı." dediği hava saldırısında birçok aracın da yandığını söyledi.

Dujarric, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini belirterek olayın soruşturulması, sorumluların hesap vermesi ve yalnızca Sudan'da değil, ihtiyaç duyulan her yerde insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.