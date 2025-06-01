Bir yanda katliam bir yanda açlık

Birleşmiş Milletler (BM), işgalci İsrail ordusunun 603 gündür kuşatma, bombardıman ve katliamlarla soykırım işlediği Gazze’nin “tüm nüfusun kıtlık riski altında olduğu tek tanımlanmış alan” olarak niteledi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü (OCHA) Jens Laerke, konuya dair dün yaptığı açıklamada, nüfusu 2,3 milyonu aşan “Gazze’de yaşayanların tamamının açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu” söyledi. Açıklamasında, BM'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırırken karşılaştığı zorluklara değinen Laerke, İsrail’in son 10 günde 900 kamyon insani yardımın Gazze’ye girişine izin verdiğini, ancak şu ana kadar sadece 600 kamyonun sınırın Gazze tarafında indirilebildiğini ve daha az sayıda sevkiyatın da güvenlik kaygıları nedeniyle bölge içinde dağıtılmak üzere alındığını kaydetti. İsrail ordusu, 2 Mart’tan Gazze’ye yönelik tam kuşatma uygulayarak hiçbir insani yardımın girişine izin vermemişti. İşgalci güç, geçtiğimiz salı günü ABD ile ortaklaşa kurduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla bir kontrol noktasında yardım dağıtımına izin vermiş ancak dağıtım esnasında yaşanan izdihamda İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucunda en az 7 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail kuvvetleri, dün de Gazze’nin güneyindeki Refah yakınlarındaki bir yardım merkezine ulaşmaya çalışan bir gruba ateş açarak en az 2 kişinin ölümüne neden oldu.