Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Bir yanda katliam bir yanda açlık

Bir yanda katliam bir yanda açlık

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Birleşmiş Milletler, Gazze’yi “tüm nüfusun kıtlık riski altında olduğu tek tanımlanmış alan” olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler (BM), işgalci İsrail ordusunun 603 gündür kuşatma, bombardıman ve katliamlarla soykırım işlediği Gazze’nin “tüm nüfusun kıtlık riski altında olduğu tek tanımlanmış alan” olarak niteledi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü (OCHA) Jens Laerke, konuya dair dün yaptığı açıklamada, nüfusu 2,3 milyonu aşan “Gazze’de yaşayanların tamamının açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu” söyledi. Açıklamasında, BM'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırırken karşılaştığı zorluklara değinen Laerke, İsrail’in son 10 günde 900 kamyon insani yardımın Gazze’ye girişine izin verdiğini, ancak şu ana kadar sadece 600 kamyonun sınırın Gazze tarafında indirilebildiğini ve daha az sayıda sevkiyatın da güvenlik kaygıları nedeniyle bölge içinde dağıtılmak üzere alındığını kaydetti. İsrail ordusu, 2 Mart’tan Gazze’ye yönelik tam kuşatma uygulayarak hiçbir insani yardımın girişine izin vermemişti. İşgalci güç, geçtiğimiz salı günü ABD ile ortaklaşa kurduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla bir kontrol noktasında yardım dağıtımına izin vermiş ancak dağıtım esnasında yaşanan izdihamda İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucunda en az 7 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail kuvvetleri, dün de Gazze’nin güneyindeki Refah yakınlarındaki bir yardım merkezine ulaşmaya çalışan bir gruba ateş açarak en az 2 kişinin ölümüne neden oldu.



#Soykırım
#Gazze
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 31 Mayıs 2025: Inter PSG Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 Tabii canlı yayını izle