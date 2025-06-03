Katil İsrail 8 günde insani yardım bekleyen 102 Filistinliyi katletti

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden, İsrail ordusunun açlıkla boğuşan ve insani yardım almak isteyen Filistinlileri hedef almasına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlileri hedef aldığı ve "sistematik bir soykırım gerçekleştirdiği" kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, 'ABD-İsrail' yardım dağıtım merkezlerini toplu ölüm tuzaklarına dönüştürüyor. Sadece 8 günde aç bırakılan Filistinlileri hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısı 102'ye yaralıların sayısı da 490'a çıktı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun bugün Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail-ABD güdümlü insani yardım merkezi yakınlarında "kasıtlı olarak yaptığı korkunç katliamda" 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90'dan fazlasının da yaralandığı hatırlatıldı.

"Yardım merkezleri kanlı tuzaklara dönüştü"

Gazze'de İsrail ordusunun kontrolündeki tehlikeli bölgelerde kurulan sözde "yardım dağıtım merkezlerinin" boğucu kıtlık ve sıkı abluka altındaki Filistinlileri kendisine çektiği ve "kanlı tuzaklara dönüştüğü" vurgulandı.

Sözde insani yardım dağıtım merkezlerinin herhangi bir bağımsız ve insani gözetime tabi tutulmadığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail ve bir ABD güvenlik şirketi tarafından yönetilen bu "merkezlerin" sahte bir insani kisve altında "cinayet noktaları" haline geldiği belirtildi.

İnsani yardım almak isteyen Filistinlilere karşı yapılan katliamların "uluslararası hukuk uyarınca savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçlar" kapsamına girdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze'de aç bırakılan sivillere karşı işlenen bu katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz ve 'yardım' kisvesi altında yürütülen sürekli katliamlardan tamamen işgalci İsrail'i sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ile "kanlı yardım projesini" hem siyasi olarak hem de uygulamada destekleyen ABD yönetiminin de sorumlu tutulduğu açıklamada, "Gazze'de devam eden soykırımda gıdanın silah olarak kullanılmasında ABD yönetiminin doğrudan sorumluluk sahibi olduğu" vurgulandı.

Dağıtım merkezlerinde İsrail'in çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan katliamlarının günlük tekrar etmesinin "yardımların kitlesel cinayet ve etnik temizlik için bir araç olarak kasıtlı bir şekilde kullanıldığını kanıtladığı, bunun soykırım suçu teşkil ettiği" ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve insan haklarına "ahlaki ve kanuni sorumluluklarını üstlenme, acilen harekete geçme, İsrail'in müdahale veya şartları olmaksızın sınır kapılarının açılması için baskı yapma" çağrısında bulunuldu.

BM ve tarafsız uluslararası kuruluşlardan İsrail ve ABD'nin "katil" yöntemi olmadan Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması istendi.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yaptığı katliamları belgelemek ve faillerini uluslararası adalete teslim etmek için acilen bağımsız bir soruşturma komitesi kurulması talep edildi.

Açıklamada, "daha fazla katliama yeşil ışık yakan uluslararası sessizliğin sonuçlarına ilişkin" uyarıda bulunuldu.

"Tampon bölgeleri reddediyoruz"

Gazze'de İsrail tarafından kurulan "insani koridorlar" ve "tampon bölgelerin" kesin bir şekilde reddedildiği açıklamada, "Bu projeler kanlı tuzaklardan başka bir şey değildir. Sivilleri toplu katliam noktalarında bir araya getirmeyi, her gün üzerlerine ateş açmayı, uluslararası insancıl hukukun en temel ilkelerini hiçe sayarak onları soğukkanlılıkla ve kasıtlı bir şekilde öldürmeyi amaçlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu suçların utanç verici uluslararası sessizlik içinde sürdürülmesi, insanlık adına bir lekedir ve işgalci İsrail'in caydırıcılık ve hesap verebilirlik olmadan, dünyanın gözü önünde en iğrenç soykırım biçimlerini işlemeye devam ettiğini kanıtlamaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, daha önceki saldırılarının aksine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım almak için insani yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilerin üzerine ateş açtığını kabul etmişti.

İsrail'in "yardım dağıtım" mekanizması

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun 1 Haziran'da Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.