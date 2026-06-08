Gerilim tırmanıyor! Husiler resti çekti: Kızıldeniz'deki tüm hareketlilik hedefimiz

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenlediklerini ve Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in Kızıldeniz'deki "herhangi bir hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul edeceklerini" belirtti

Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını belirten Seri, "Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz. Şu andan itibaren düşmanın tüm hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz." dedi.