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Gerilim tırmanıyor! Husiler resti çekti: Kızıldeniz'deki tüm hareketlilik hedefimiz

Gerilim tırmanıyor! Husiler resti çekti: Kızıldeniz'deki tüm hareketlilik hedefimiz

09:468/06/2026, Pazartesi
AA
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Yemen'deki İran destekli Husiler: Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz
Yemen'deki İran destekli Husiler: Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenlediklerini ve Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in Kızıldeniz'deki "herhangi bir hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul edeceklerini" belirtti

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenlediklerini ve Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in Kızıldeniz'deki "herhangi bir hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul edeceklerini" belirtti

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada İsrail'in Yafa kentine füze saldırıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını belirten Seri, "Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz. Şu andan itibaren düşmanın tüm hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz." dedi.

İsrail'in gerilimi tırmandıran adımlarına aynı şekilde karşılık vereceklerini söyleyen Seri, İsrail'e yönelik saldırılarını artıracaklarını ifade etti.



#Husiler
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