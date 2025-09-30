Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Anlaşmaya varılmıştı: Husiler ABD gemilerini vuracaklarını duyurdu

Anlaşmaya varılmıştı: Husiler ABD gemilerini vuracaklarını duyurdu

22:3530/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Husiler, alınan yaptırım kararı sonrası ABD gemilerini 'düşman varlıklar' olarak tanımladı.
Husiler, alınan yaptırım kararı sonrası ABD gemilerini 'düşman varlıklar' olarak tanımladı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD Başkan Donald Trump yönetimi ile Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde seyreden ABD bağlantılı gemilere saldırmamak üzere ateşkes anlaşmasına varmıştı. İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (HOCC), 13 ABD şirketine, 9 yöneticiye ve 2 gemiye yaptırım uygulandığını açıkladı. Husiler’in söz konusu şirketlere ait gemileri "düşman varlıklar" olarak tanımlandığı ve hedef alabileceği belirtildi.

Yemen’deki İran destekli Husiler, daha önce ABD Başkan Donald Trump yönetimi ile varılan ateşkese rağmen ABD’li petrol şirketlerine ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu.

ABD gemilerini 'düşman varlıklar' olarak tanımladılar

Husi güçleri ile ticari deniz taşımacılığı operatörleri arasında irtibat kuran ve Husi güçleri ile bağlantılı olan İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (HOCC), 13 ABD şirketine, 9 yöneticiye ve 2 gemiye yaptırım uygulandığını açıklayarak, yaptırım listesine alınan varlıkların "çatışma ilkesine uygun olarak ele alınacağı" aktarıldı.

Husiler’in söz konusu şirketlere ait gemileri "düşman varlıklar" olarak tanımlandığı ve hedef alabileceği belirtildi.

Husiler, ABD ile anlaşmaya varmıştı

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD Başkan Donald Trump yönetimi ile Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde seyreden ABD bağlantılı gemilere saldırmamak üzere ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Husiler, Kasım 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle 100’den fazla gemiye saldırdı.



#Husiler
#ABD
#Kızıldeniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB 2025 girişimci desteği: KOSGEB başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? 36 ay geri ödemesiz 1,5 milyon TL kredi