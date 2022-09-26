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AVRUPA

Grossi: Zaporijya tehlikede bunun için harekete geçmemiz gerekiyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 'Nükleer Sahada Küresel İş Birliği' başlığı altında gerçekleştirilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 66'ncı Genel Kurul Toplantısı'na Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin sağlanması damga vurdu. Grossi, "İnanması güç ama Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya şu an ateş altında, bunun için harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
Grossi: Zaporijya tehlikede bunun için harekete geçmemiz gerekiyor
UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi

UAEA tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve 180’in üzerinde üye ülkeden üst düzey temsilcinin katıldığı toplantıda nükleer teknoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra nükleer güvenlik gibi önemli konu başlıkları çeşitli yan etkinlikler kapsamında ele alınıyor.

Toplantının ilk gününde konuşan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’da süren savaşın durdurulması gerektiğini belirterek bu ülkede ciddi trajedilere yol açabilecek olası bir nükleer kazanın yaşanmaması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

  • Grossi, "İnanması güç ama Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya şu an ateş altında, bunun için harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

"Güvenli bölge bir an evvel oluşturulmalı"

Rus ve Ukraynalı yetkililerle santralin çevresinde nükleer güvenliğin korunması amacıyla bir güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin görüşmelere başladığını hatırlatan Grossi, söz konusu adımın bir an önce atılması gerektiğini, Ajans'ın bu hususta her türlü iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

Ukrayna'dan Rusya'ya ağır suçlama

Toplantıda Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov, Rusya’nın Zaporijya başta olmak üzere ülkesindeki nükleer tesisleri saldırılarıyla tehlikeye attığını söyledi.

Korikov, Rusya’nın Zaporijya ve çevresinde bulunan yerleşim yerlerini bombaladığını belirterek Rus tarafına "nükleer terörist" suçlamasında bulundu.

"Rusya, Zaporijya'da iş birliğine hazır"

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev, Ukraynalı konuşmacının suçlamalarını reddederek Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik spekülasyonların giderilmesi açısından UAEA heyetinin burada çalışmalarını sürdürmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Likhachev, Zaporijya’nın çevresinde nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması için teknik açıdan iş birliği yapmaya ülkesinin hazır olduğunu dile getirdi.

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ABD'den Rusya'ya nükleer tesislerde askeri eylemleri sonlandırma çağrısı

ABD Enerji Bakanı Jennifer M. Granholm, ABD Başkanı Joe Biden’ın nükleer güvenlik ve Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin mesajını okudu.

Biden mesajında, Rusya’nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na ilişkin sonuç bildirisinin yayımlanmasına engel olduğunu belirterek Moskova yönetiminin Ukrayna’daki nükleer tesisleri tehlikeye attığını ifade etti.

ABD’nin UAEA’nın nükleer güvenliğin sağlanması için belirlediği maddeleri desteklediğini belirten Biden, Rusya’nın askeri güçlerini Ukrayna’dan çekmesi ve bu ülkedeki nükleer tesisler ve çevresinde askeri faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu.

Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? Rusya'nın tehdidi sonrası merak ediliyordu: Belli oldu
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Bu iki ülke dışında Fransa 300,
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Çin 280,
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İngiltere 215,
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Pakistan 140-150,
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Hindistan 130-140,
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İsrail 80,
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Kuzey Kore ise 10-20 adet nükleer başlıklı silaha sahip.
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